Pääministeri Sanna Marin perustelee Uudenmaan liikkumisrajoituksen lyhyttä kestoa: "Valmiuslain 118. pykälä on kova toimenpide"

Uudenmaan maakuntaan tulo ja sieltä poismeno kielletään 19. huhtikuuta saakka. Rajoitusta voidaan pidentää, jos se on epidemian estämiseksi välttämätöntä.

Pääministeri Sanna Marin (sd.) kertoo, että Uudellamaalla tullaan rajoittamaan henkilöiden liikkumista.

– Uudenmaan maakuntaan tulo ja sieltä poismeno kielletään.

Ainoastaan välttämätön viranomaistoiminta sallitaan, samoin elinkeinon harjoittaminen. Ihminen pääsee liikkumaan, jos lähiomainen on kuollut tai kyseessä on esimerkiksi lapsen tapaamisoikeus.

– Henkilökohtaisen syyn on oltava painava. Sellainen ei ole vapaa-ajan matkustus.

Marin perustelee hallituksen kantaa sillä, että Uudellamaalla on pahin koronavirustilanne. Virus myös leviää tällä hetkellä maakunnassa liian nopeasti.

Tarkoitus on turvata tehohoitokapasiteetin riittävyys koko Suomessa siten, ettei epidemia samanaikaisesti leviä hallitsemattomasti myös muissa maakunnissa.

Liikkumisrajoitus lyhyempi kuin epidemia

Liikkumisrajoitukset ovat voimassa 19. huhtikuuta saakka eli kolmeksi viikoksi. Rajoitukset saadaan näillä näkymin voimaan perjantaina 27. maaliskuuta, mutta hallitus kehottaa välttämään liikkumista heti.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL on arvioinut epidemiahuipun Suomessa olevan vasta noin kymmenen viikon päässä, joten liikkumisrajoitus kattaa vasta epidemian alun.

– Valmiuslain 118. pykälä on kova toimenpide, kun lähdetään rajoittamaan ihmisten liikkumista, sanoi Marin.

– Arvio on, että tämä on välttämätön toimenpide kolmeksi viikoksi. Jos se on välttämätön pidemmän aikaa, sitä voidaan pidentää.

Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson (r.) totesi, että THL:n arvion mukaan kolmen viikon jälkeen tartuntakäyrä voi lähteä Uudellamaalla laskemaan.

– Jos THL:n suunnalta sanotaan, että rajoituksesta voidaan luopua, siitä luovutaan, sanoi Henriksson.

Marinin mukaan valmiuslain asetukset on nyt annettu erimittaisiksi ajoiksi. Hän vihjasi, että ensi maanantaina jo annettujen asetusten päättymispäiviä voitaisiin pidentää.

Poliisi valvoo, PV:ltä voi tulla virka-apua

Sisäministeri Maria Ohisalo (vihr.) ja puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk.) kertoivat tiedotustilaisuudessa, että poliisi valvoo liikkumisrajoitusta, mutta Puolustusvoimat on valmis antamaan virka-apua.

Paljon on kuitenkin kansalaisten itsensä vastuulla. Nyt ei pidä lähteä Uudeltamaalta maakuntiin tai päinvastoin. Ministerit suosittelevat ihmisten palaavan nyt mökeiltään koteihin.

Turha liikkuminen tai asioiminen toisessa maakunnassa voi vaarantaa muiden ihmisten terveyden ja levittää koronavirusta liian nopeasti.

Pitkän valmistelun tulos

Koronavirustilanteen vaatimien rajoitusten valmistelu on jatkunut koko päivän. Hallitus aloitti neuvottelut Säätytalossa keskiviikkona kello 18. Neuvottelun loputtua alkoi vielä valtioneuvoston ylimääräinen istunto.

Liikkumisen rajoittaminen on ollut valmistelussa jo useita päiviä. Pääministeri Sanna Marin on todennut, että lainsäädäntö on osoittautunut osan toimenpiteiden osalta jäykäksi.

Useiden rajoitusten valmistelua on tehty kovalla kiireellä ministeriöissä.

Puhemies Matti Vanhanen (kesk.) vahvistaa, että eduskunnassa ei käydä lähetekeskustelua enää keskiviikkoiltana Uudenmaan eristystoimista. Vanhasen mukaan asia on lähetekeskustelussa vasta torstaina, ja sitten esitys jatkaa perustuslakivaliokuntaan.

Ravintolat ollaan sulkemassa toukokuun loppuun asti

Tiistai-iltana hallitus antoi eduskunnalle esityksen ravintolat, kahvilat, baarien ynnä muiden sulkemisesta toukokuun loppuun asti. Sitä käsiteltiin eduskunnassa keskiviikkona. Poikkeuksia ovat todennäköisesti ruoan noutopalvelu sekä kenties lounastyyppiset työpaikkaravintolat.

Eduskunnan perustuslakivaliokunta esittää, että lailla olisi turvattava yrittäjille kohtuulliset korvaukset ravintoloiden sulkemisesta ja säädettävä myös vaikutusten lieventämisestä.

Lisäksi ravintoloiden sulkemisesta olisi voitava antaa asetuksella määräyksiä ajallisesti ja alueellisesti, koska epidemiatilanne on erilainen eri osissa maata. Esimerkiksi Kainuussa ei ole vielä yhtään todettuna koronavirustartuntaa.

Marin vahvisti hallituksen tiedotustilaisuudessa, että ravintoloita ei saada kiinni viikonlopuksi lainsäädäntötyön tahdin takia. Hän vetosi ravintoloita sulkemaan itse ovensa.

Noin 11 300 ihmistä tarvitsee Suomessa sairaalahoitoa

THL:n tuoreen arvion mukaan noin 11 300 ihmistä tarvitsee Suomessa sairaalahoitoa uuden koronaviruksen vuoksi, Näistä ihmisistä tehohoitoa tarvitsee 3 600 potilasta.

Arvio perustuu Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja Turun yliopiston yhdessä tekemään mallinnukseen.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) alueella asuva iäkäs aikuinen menehtyi tiistaina koronaviruksen aiheuttamaan COVID-19-tautiin. Kyseessä on kolmas koronaviruskuolema Suomessa ja toinen Husin alueella.

Aiemmin tänään kerrottiin, että Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin alueella asuva henkilö on kuollut koronaviruksen aiheuttamaan tautiin Kanta-Hämeen keskussairaalassa. Henkilö kuului riskiryhmään perussairautensa osalta. Hän on menehtynyt keskiviikon aikana.

Varmistetuista tartunnoista 512 on Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueelta. Pirkanmaan luku on 46, Pohjois-Pohjanmaan 29, Keski-Suomen 24 ja Varsinais-Suomen 21.

Viranomaisten mukaan luvut saattavat kuitenkin muuttua nopeasti, kun kotimaahan on saapunut tai saapuu ulkomailta noin 200 000 suomalaista. Iso osa heistä on oleskellut riskialueilla.