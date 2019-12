Pääministerin neuvot ensi vuodelle: Pidetään kaikki mukana, vältetään poukkoilevaa politiikkaa ja reagoidaan suhdanteisiin

Pääministeri Sanna Marin (sd.) korostaa uudenvuoden tervehdyksessään, että tulevaisuudessakin on uskallettava investoida ihmisiin ja osaamiseen.

– Hallituksen ohjelman ja työn tavoitteena on rakentaa Suomesta yhteiskunta, joka on taloudellisesti vastuullinen, sosiaalisesti oikeudenmukainen ja ympäristöllisesti kestävä. Me uskomme, että yhteiskuntaa voi ja pitää kehittää tasapainoisesti. Kaikki ihmiset ja kaikki alueet on pidettävä mukana, Marin kirjoittaa.

Taloudellista kestävyyttä hallitus tavoittelee työllisyyttä vahvistamalla.

– Tämä tarkoittaa aktiivista työllisyyspolitiikkaa, mutta myös investoimista koulutukseen, tutkimukseen ja infrastruktuuriin sekä elinkeinorakenteemme uudistamista ilmastollisesti kestäväksi.

Marinin mukaan paljon on kiinni myös siitä, miten maailmantalous kehittyy. Suomi on väestöllisesti pieni maa Euroopan laidalla ja sen talous nojaa vahvasti vientiin.

– Vakaa ja ennustettava toimintaympäristö on yritysten kannalta tärkeä asia. On vältettävä poukkoilevaa politiikkaa ja samalla reagoitava suhdanteisiin. Näin olemme myös tehneet ensi vuoden talousarviossa, joka on hidastuvan kasvun oloissa lievästi elvyttävä.

Sosiaalietuuksiin korotuksia

Sosiaalista kestävyyttä hallitus tavoittelee vahvistamalla perusturvaa ja palveluja.

– Vuoden 2020 alussa pienimmät eläkkeet nousevat, perusturvan korotukset tulevat voimaan, koulutuksen rahoitus kasvaa kaikilla koulutusasteilla ja peruspalvelujen rahoitus vahvistuu. Yhdenvertainen oikeus kokoaikaiseen varhaiskasvatukseen palautetaan kaikille lapsille ja päivähoidon ryhmäkoot pienenevät, Marin luettelee.

Tammikuussa pienituloiset eläkeläiset saavat enemmän euroja elämiseen.

– Yli 600 000 suomalaisen eläke paranee. 70 prosentilla suomalaisista käytettävissä olevat tulot kasvavat. Työttömät ihmiset voivat keskittyä hakemaan uutta työpaikkaa ilman huolta toimeentulon leikkauksesta, kun aktiivimalli poistuu, Marin iloitsee.

Ilmastotoimissa ratkaisujen vuosikymmen

Marinin mukaan hallitus tekee oman osansa ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi. Hallitus on sitoutunut siihen, että Suomi on hiilineutraali vuonna 2035.

– Edessämme on ilmastonmuutoksen torjunnan näkökulmasta ratkaisujen vuosikymmen. Tämä edellyttää päätöksiä, joilla päästöjä vähennetään ja hiilinieluja vahvistetaan. Nojaamme toimemme tutkittuun tietoon ja huomioimme ratkaisuissa niiden sosiaaliset ja alueelliset vaikutukset, Marin lupaa.

Vähintäänkin yhtä tärkeää on hänen mielestään vaikuttaa kansainvälisesti ilmaston lämpenemisen pysäyttämiseen.

– Ilmasto ei tunne valtioiden rajoja. Jokaisen maan on tehtävä oma osansa. Suomi ja Eurooppa voivat johtaa kehitystä, ja samalla voimme parantaa oman teollisuutemme ja yritystemme kilpailukykyä.

– Uudelle ilmastoteknologialle on valtava kysyntä ja markkinat. Onko maallamme kykyä olla rohkea edelläkävijä ja vaurastua, pääministeri kysyy.

Siteeraa presidentti Koivistoa

Pääministeri Marinin perheen kotona jouluna on katsottu presidentti Mauno Koiviston elämästä ja urasta kertovaa televisiosarjaa.

Marinin mukaan sarja on hyvä muistutus maamme historian ja politiikan värikkäistä vaiheista. Historian kontekstissa myös nykyinen poliittinen kuohunta asettuu hänen mielestään oikeisiin mittasuhteisiin.

Marin päättää tervehdyksensä siihen, että Koiviston sanat sopivat hyvin alkavan uuden vuosikymmenen kynnykselle:

– Ellemme varmuudella tiedä, kuinka tulee käymään, olettakaamme, että kaikki käy hyvin.