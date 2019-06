Pääseekö Pohjois-Korean Kim Jong-un vihdoin vierailulle Souliin - Etelä-Korea haluaa rauhan niemimaan ilman ydinaseita

Sinnikkäät yritykset saavuttaa rauha Korean niemimaalle näyttäytyvät lyhyinä onnenhetkinä: valokuvina halaavista valtionpäämiehistä ja kättelevistä sotilaista maiden tarkasti vartioidulla rajalla.

Koreoiden välit ovat kuin vaiheilevassa parisuhteessa. Kuvien avulla korealaisille tarjotaan epävarmuuden varjostamaa toivoa. Ehkä tällä kertaa jännitteet ovat todella ohi ja suhde erilainen - tai sitten on kyse vain turhasta toivosta.

Etelä-Korean presidentti Moon Jae-in on pyrkinyt kautensa aikana rakentamaan yhteistyötä kahtiajakautuneelle niemimaalle. Valonpilkahduksia on nähty, sillä Moonin aikana Koreoiden johtajat ovat tavanneet jo kolmesti.

Aiemmin yhteistyötä on yritetty elvyttää yhteisen Kaesongin teollisuuskylän ja molemmille maille avoimen matkailukohteen Kumgangin vuoren avulla. Molemmat sijaitsevat pohjoisen puolella.

Kaesongin toiminta on ollut ailahtelevaista. Vuonna 2016 Etelä-Korea veti yrityksensä sieltä naapurimaan suorittamien ohjus- ja ydinasekokeiden seurauksena. Toiminta palautettiin syyskuussa 2018, mitä kuvailtiin mediassa merkittäväksi edistysaskeleeksi Koreoiden välisissä suhteissa. Sitten tuli taas takapakkia.

Myös Kumgangin toiminta on tällä hetkellä jäissä. Etelä-Korea kielsi matkustamisen vuorelle vuonna 2008 sen jälkeen, kun pohjoiskorealaiset sotilaat ampuivat turistin alueella.

Moon ja Pohjois-Korean johtaja Kim Jong-un ovat neuvotelleet yhteistoiminnan aloittamisesta uudelleen. Moonin mukaan se on tärkeä osa niemimaan palauttamista "ydinaseettomaksi rauhan maaksi". Suhteita kiristävät etenkin Pohjois-Korean ydinaseet. The Diplomatin mukaan herätellessään yhteistyötä Moon yrittää tarjota Pohjois-Korealle niin houkuttelevan kannustimen, että se saisi maan luopumaan ydinaseista.

Hetken näytti hyvältä. Kitkaa syntyi kuitenkin jälleen alkuvuodesta Kimin ja Yhdysvaltojen presidentin Donald Trumpin tapaamisen seurauksena. Tapaamisen toivottiin vauhdittavan Pohjois-Korean riisumista ydinaseista, mutta se päättyi eripuraan ja molemmat lähtivät kotimatkalle tyhjin taskuin.

Sen seurauksena Pohjois-Korea veti vuorostaan kansalaisensa yhteisestä teollisuuskylästä ja uhkasi jälleen ydinaseilla.

Tänä keväänä Etelä-Korea on yrittänyt auttaa naapurimaataan, joka kärsii pahimmasta kuivuudesta yli vuosikymmeneen. Mediatietojen mukaan pohjoisnaapurin propagandasivusto on kuitenkin kuvaillut Etelä-Korean avuntarjouksia epäkunnioittaviksi ja väittänyt, että avun tarkoituksena on siirtää keskustelu sivupoluille tärkeämmistä kysymyksistä.

Vaikka Moon tekee kovasti töitä maiden suhteiden parantamiseksi, keinot ovat rajatut. Yhteistä teollisuushanketta vaikeuttavat Pohjois-Korealle asetetut YK-pakotteet. Puheet Kaesongin elvyttämisestä herättivät pelkoa pakotteiden rikkomisesta.

BBC kirjoitti joulukuussa, ettei Yhdysvallat tule hyväksymään Koreoiden välistä rauhansopimusta tai taloudellisten pakotteiden purkamista niin kauan kuin ydinaseuhka on olemassa.

Alkuvuodesta Etelä-Korea sanoi, ettei toiminnan palauttaminen Kaesongin teollisuusalueelle tai Kumgangin vuorelle ajankohtaista.