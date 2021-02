Päätoimittajalta: Ehdokas, kerro tavoitteistasi mielipiteinä – Koti-Kajaani tukee poikkeuksellisia kuntavaaleja ja tarvittaessa lisää tilaa mielipiteille

Kuntavaalit käydään tänä keväänä poikkeuksellisissa olosuhteissa. Korona-aika rajoituksineen heikentää äänestäjien mahdollisuuksia tavata ehdokkaita. Tämä voi heikentää äänestysintoa, joka on muutenkin Kainuussa matala. Viime kuntavaaleissa kajaanilaisten äänestysaktiivisuus oli Suomen heikoin ja äänestysprosentti jäi alle 50:n. Koko Kainuun äänestysprosentti ylsi vain 52,5:een.

Koti-Kajaani haluaa tukea kuntavaaleja ja alueen äänestysaktiivisuutta. Siksi muistutamme ehdokkaita, että yksi keino esitellä ajatuksiaan ja tavoitteitaan, on kirjoittaa mielipiteitä lehdessä julkaistavaksi. Koti-Kajaani lupaa julkaista ehdokkaiden mielipiteitä ja lisää tarvittaessa niille varattua tilaa lehdessä. Uskomme, että monipuolinen keskustelu nostaa äänestäjien kiinnostusta äänestämiseen ja edistää myös luottamusta päätöksentekoon.

Jotta mahdollisimman monen kirjoitus mahtuisi kaupunkilehden sivuille, yksittäisen mielipiteen tulisi olla enintään 2 500 merkkiä pitkä. Mitä lyhyempi, sitä paremmin tilaa löytyy. Julkaistavista mielipiteistä karsimme ensisijaisesti sellaiset, jotka on julkaistu aiemmin samalla alueella ilmestyvässä Kainuun Sanomassa. Jos tilasta tekee edelleen tiukkaa, alamme pitää ehdokaskohtaista tukkimiehen kirjanpitoa. Tämä on kuitenkin vasta viimeinen keino.

Kaupunkilehti jatkaa myös Valtuustosta viisaita -palstan julkaisemista maaliskuun loppuun, jonka jälkeen palsta jää tauolle. Valtuustopalstalle kirjoittavat nykyiset kaupunginvaltuutetut puolueille jaettujen kirjoitusvuorojen mukaisesti.

Kuntavaaliuutisoinnissa Koti-Kajaani on aloittanut yhteistyön Kajaanin lukion oppilaskunnan kanssa. Oppilaskunta on koonnut kysymyksiä, joihin kaupunkilehti on pyytänyt vastauksia Kajaanin puolueyhdistyksiltä.

Mielipiteitä voi lähettää sähköpostiin kk.toimitus@koti-kajaani.fi . Tekstissä tulee olla napakka otsikko, kirjoittajan nimi sekä puolue.

Tiina Suutari