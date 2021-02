Päätoimittajalta: Kuuloluureja julki mahdollisimman paljon

Koti-Kajaani julkaisee yleisön mietteitä ja mielipiteitä Kuuloluurissa laidasta laitaan. Toimitus ei valitse julkaistavia Kuuloluureja, vaan kirjoituksia ja nauhalta purettuja näkemyksiä julkaistaan, mikäli ne eivät ole esimerkiksi lainvastaisia, arkaluonteisia, tunnistettavasti loukkaavia tai uhkaavia.

Kaupunkilehden palstatila on kuitenkin rajallinen, eikä kerran viikossa ilmestyvään lehteen ole mahdollista mahduttaa kaikkia toimitukselle tulevia Kuuloluureja. Tämän vuoksi toimitus on joutunut karsimaan myös asiallisia kirjoituksia ja sellaisia, jotka ovat pitkiä. Pitkien tekstien karsimisen tarkoituksena on palvella lukijoita. Pitkät Kuuloluurit ovat rinnastettavissa mielipiteiksi ja toimitus toivookin, että sellaiset lähetettäisiin mielipiteinä sähköpostiin kk.toimitus@koti-kajaani.fi.

Kuuloluuri-lomakkeeseen Koti-Kajaanin verkkosivuille on nyt asetettu 500 merkin enimmäismäärä. Nauhalle puolestaan on tulossa 40 sekunnin aikaraja. Näiden toimien tarkoituksena on mahdollistaa mahdollisimman monen Kuuloluurin julkaiseminen.

Keskustelun ylläpitämiseksi ja lukijoiden palvelemiseksi Koti-Kajaani aloitti Kuuloluurien julkaisemisen viime lokakuussa myös verkossa. Verkossa julkaistuja Kuuloluureja ei julkaista toistamiseen paperilehdessä.

Toimitus toivoo, että koko kansan kanava, Kuuloluuri, palvelisi kaikkia mahdollisimman hyvin. Kehittämistoiveita ja palautetta voi lähettää sähköpostiin tiina.suutari@koti-kajaani.fi.

Koti-Kajaanin päätoimittaja

Tiina Suutari