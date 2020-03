Päivän elokuvapoiminnat: Ihminen kouluttaa koiraa – ja päin vastoin

Megan Leavey

★★★★ Ihminen kouluttaa koiraa – ja päin vastoin. Gabriela Cowperthwaite kertoo sen vanhan totuuden: tositarinan ja jännityksen, kovan komennon ja pomminpaukkeen kera. Kate Mara tekee hyvän roolin duunarikodin kasvattina, joka ei oikein ole pärjännyt ihmisten kanssa. Elämälle löytyy kiinnekohta merijalkaväessä, kun vastaan osuu miinoja haistava saksanpaimenkoira Rex. Tunteisiinhan se menee. Ensiesitys. (USA 2017)

TV2 maanantai 9.3. klo 21.00

Soita minulle Helena

★★★ Jos Hella Wuolijoen kirjoittamat Niskavuori-tarinat ovat suomalaista ruisleipää, tarjoavat Aino Räsäsen Helena-kirjat voirinkeliä. Meheväksi Hannu Leminen sarjan avausmelodraaman kuitenkin leipoi. Helena Kara on sen pelastus nimiroolissa. Naimakaupat tehneen Helenan tarina jatkuu huomenna elokuvalla Ja Helena soittaa . Keskiviikkona huikataan Näkemiin Helena , ja torstaina todetaan, että Pää pystyyn Helena . (Suomi 1948)

TV1 maanantai 9.3. klo 13.15

Valehtelemisen sietämätön keveys

★★★ Ricky Gervaisilla on takataskussaan loistava sarjakolmikko Konttori-Extras-After Life . Elokuvauraakin hän on yritellyt, mutta nimenomaan yritykseltä jälki on tuntunut. Oivalluksia tuikkii silti tässäkin fantasiakomediassa, jonka maailmassa kukaan ei osaa valehdella. Paitsi Mark, jonka roolissa Gervais pääsee kierrättämään sutkin miehen keinovalikoimaansa. Nolojen tilanteiden elokuvan ohjasi Matthew Robinson . (USA 2009).

TV5 maanantai 9.3. klo 22.00