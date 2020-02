Päivän leffapoiminnat: Alakuloinen jännäri varoittelee tulevaisuudesta – populistinen presidenttiehdokas on kuin nykypäivän hahmo

The Dead Zone

★★★★ Fyysisten kauhunäkyjen mestari David Cronenberg alkoi vaihtaa tyylilajia Stephen Kingin romaanisovituksen aikaan. Alakuloisessa jännärissä Christopher Walken on mies, joka saa koomasta herättyään ennalta näkemisen lahjan – ja kirouksen. Hän saa etiäisen tuhosta, jonka härskin populistinen presidenttiehdokas ( Martin Sheen ) toteuttaisi valituksi tultuaan. Sopii arvailla, kehen nykypäivän hahmoon jälkimmäistä on vertailtu. (Kanada 1983)

Yle Teema & Fem klo 21.00

Blade Runner

★★★★★ Tulevaisuus on hämmentävä paikka myös Ridley Scottin scifi-klassikossa. Harrison Ford on dekkari Deckhart, joka etsii kopioihmisiä neonvalojen huuhtomassa suurkaupungissa. Vuosi 2019 ei näyttänyt ihan siltä kuin elokuva veikkasi, mutta ihmisen ja koneen häilyvä rajankäynti saa yhä katsojan ajatukset kuhisemaan – ainakin siihen saakka, kunnes Sub ensi kuussa esittää elokuvan onnistuneen jatko-osan Blade Runner 2049 . (USA 1982/1991)

Sub klo 21.00

Jason Bourne

★★★ Omalla tavallaan tulevaisuuteen näki myös Matt Damonin esittämä agentti Bourne. Ensimmäisissä Medusa -sarjan elokuvissa vietiin 2000-luvun toimintajännäriä uuteen suuntaan: rouhevampaan realismiin, ahdistusten ja itsetutkiskelun pariin. Kiltisti perässä seurasi jopa vanha mirrikaula James Bond. Paul Greengrassin ohjaamassa paluuelokuvassa ei enää päästy yllättämään. Taistelut ja takaa-ajot iskevät kyllä entiseen malliin. (USA 2016)

TV5 klo 0.10