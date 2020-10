Päivän leffapoiminnat: Cruise juuttuu pahasti taistojen tielle

Edge of Tomorrow

★★★ Kun videopeleissä örkki tai paukku tuhoaa pelaajan, tämä saa varastosta uuden elämän ja käy hyökkäykseen. "Elämä on laiffii", kuten jo Matti Nykänen hienosti määritteli. Doug Limanin toimintajännäri siirtää saman käytännön yllättävän mutkattomasti omaan juonenkulkuunsa. Tom Cruise on upseeri, joka joutuu pitkällä kaavalla taistelemaan hyökkääviä avaruusolioita vastaan. Emily Blunt näyttää lusmuilijalle sankaruuden mallia. (USA 2014)

Sub klo 21.00

Tyttö lähtee kasarmiin

★★ Taistelut ovat kaukana Aarne Tarkaksen sotilasfarssista. Niin on nykyaikakin, kun huumorin eväiksi vielä riitti armeijan palvelukseen ilmoittautuva tyttö. Elina Pohjanpää on vastustamattoman reipas upseerintytär Hertta, joka naamioituu pojaksi, kun velipoika Heikki ( Pentti Siimes ) joutuu auto-onnettomuuteen. Sukupuolirooleilla leikitään hetki, mutta totta kai käsky käy kuherteluun salskean kapteenin ( Matti Ranin ) kanssa. (Suomi 1956)

TV1 klo 13.15

Peloton punatakki

★★ Hugh Wilsonin komedia muistuttaa, kuinka vaikeata perinteisten lyhyiden animaatiohupailujen porhallusta on siirtää ihmisnäyttelijöiden pitkään elokuvaan. Brendan Fraserilla on kyllä ansiokkaan epätietoinen ilme kanadalaisena ratsupoliisina. Yritystä on muillakin. Sirkeä Sarah Jessica Parker ja häijy Alfred Molina täydentävät kolmiodraaman, jossa tulee tälliä haaroihin ja puutavaraa pääkoppaan niin, että kotisohvallakin jomottaa. (USA 1999)

TV5 klo 15.25