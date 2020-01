Päivän leffapoiminnat: Entinen Potter ihastuu varattuun naiseen romanttisessa komediassa, joka ei häpeile kliseitään

What If

★★★★ Michael Dowsen luonteva romanttinen komedia ei häpeile kliseitään, vaan antaa kelpo näyttelijöiden tuoda tyypit ja tilanteet lähelle. Daniel Radcliffe karistelee Harry Potterin viittaa Wallacena, joka tutustuu Zoe Kazanin esittämään kivaan animaattori Chantryyn. Tällä on tietysti poikaystävä ( Rafe Spall ). Sittemmin ykkössarjaan singahtanut Adam Driver tyypittelee herkullisesti Wallacen parhaana kaverina. Ensiesitys. (Kanada 2013)

Liv klo 21.00

Lapsena kidnapattu

★★★ Paljolti näyttelijöiden varassa toimii myös ensikertalaisen Nicole Beckwithin tv-draama. Saoirse Ronan on Leia, joka siepattiin neljävuotiaana vanhemmiltaan. Äiti ( Cynthia Nixon ) riemuitsee, kun tämä yli kaksikymppisenä palaa, mutta mitä ovat koti ja vapaus nuorelle naiselle, joka liki koko elämänsä on asunut kellarissa? Ronan on uskottava orvossa olossaan, mutta hiljalleen alkaa saippuasarjamainen vaahto tunkea tupaan. (USA 2015)

Hero klo 21.00

Hysteria

★★ Pekka Karjalaisen reissukomedia tipahtelee pitkin pientareita, mutta kiinnostavaa sitä on seurata. Sam Huberin esittämä Sam matkustaa nimittäin Viroon ja muuhun Baltiaan, joka 1990-luvun alussa oli juuri saanut takaisin itsenäisyytensä. Elokuvatuottaja Mari ( Carmen Mikiver ) on mukana. Elettiin aikaa, jolloin portit olivat lehahtaneet auki, ja vapautta elokuvakin ahmii. Ähkyksi asti: sekoilu ei ole kiinni oikein missään. (Suomi 1993)

Yle Teema & Fem klo 21.55