Päivän leffapoiminnat: Haukka lentää suoraan sydämeen – viiden tähden brittidraamassa eläydytään yksinäisen teinipojan maailmaan

Poika ja haukka

★★★★★ Kotona ollaan tympeitä, koulussa ilkeitä. Billyn elämä on ankeaa ja yksinäistä, mutta yhden ystävän hän löytää. Kaverin voi arvata jo Kenneth Loachin elokuvan nimestä. Myötätuntoisten duunarikuvausten mestari jätti varhaisessa ohjaustyössään luokkasaarnat väliin ja eläytyi 14-vuotiaan pojan maailmaan sydän apposen auki. David Bradley vetää herkäksi Billynä, jonka elämään mahtuu armottoman arjen ohella ripaus taikaa. (Britannia 1969)

Yle Teema & Fem klo 21.06

Doctor Strange

★★★ Tohtori Outo erottuu Marvel-yhtiön supersankareiden trikooporukasta brittiläisellä ironiallaan, taikaviitallaan ja itämaisilla velhovoimillaan. Benedict Cumberbatch oli täydellinen valinta esittämään kirurgia, joka kohtalokkaan onnettomuuden jälkeen päätyy Tiibetin mestarin ( Tilda Swinton ) oppiin. Totta kai tämän sarjan elokuvassa polkaistaan jossain välissä päälle myös tehostepitoiset rytinät. Mielikuvitusta on niissäkin. (USA 2007)

Nelonen klo 21.00

Vicky Cristina Barcelona

★★★★ Rebecca Hall on Vicky, ja Scarlett Johansson on Cristina. Barcelona on puolestaan kaupunki, jossa nuoret amerikkalaiset ystävykset saavat ensimmäiset maistiaiset Välimeren lailla läikkyvistä tunteista. Woody Allenin romanttinen komedia ei yritä pudotella elämästä mitään tonnin painoisia totuuksia. Paikallisia aromeja ja mielenliikahduksia se nuuhkii kumminkin tarkasti. Niitä järjestävät Javier Bardem ja Penélope Cruz . (Espanja 2008)

Liv klo 21.00