Päivän leffapoiminnat: He eivät ole mitään Vuoden poliiseja

War on Everyone

★★★★ John Michael McDonaghin toimintakomedia melskaa ronskilla lihasvoimalla, 1970 – 80 -lukujen tyyliin. Terry ja Bob ovat New Mexicon poliisin kokopäiväisiä rötöstelijöitä, jotka käyttävät rikollisten touhuja surutta hyväkseen. Sitten tulee vastaan niin vaarallista rahaa, että näpit jo käryävät. Tässä härskissä lajissa paljon riippuu päärooleista, ja oivalla pokalla Alexander Skarsgård ja Michael Peña jyräävätkin. Ensiesitys. (USA 2016)

Morgan – toivoton tapaus

★★★ Karel Reiszin mustavalkoisessa elokuvassa 1960-luvun Lontoo ei ainoastaan svengaa, vaan myös riuhtoo, sekoilee ja toikkaroi kaupungilla gorillapuvussa. Siltä pohjalta on kulttimaine ollut taattu. Myöhemmistä setärooleistaan tuttu David Warner on parikymppinen Morgan, joka kipittää pakoon porvarillista elämäntapaa niin, että hiki vain otsatukasta lentelee. Vanessa Redgrave on vauhtiveikon ex-vaimo. (Britannia 1966)

Everly

★★ Tarantino-tyylisiä roska- ja toimintaleffoja voi tehdä luovasti ja kulttitietoisella asenteella. Taikka sitten näin: Joe Lynchin puuduttavissa verikekkereissä seksiorjaksi pakotettu Everly paukuttaa perheensä tulevaisuuden vuoksi yakuza-pomon ( Hiroyuki Watanabe ) sekalaisia sadistijoukkoja vastaan. Salma Hayek hankki tämän lajin kokemusta jo Hämärästä aamunkoittoon -elokuvassa. Nyt hän on ainoa hyvä puoli koko räiskäleessä. (USA 2014)

