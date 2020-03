Päivän leffapoiminnat: Herrasväen elämä on ahdasta – parisuhde ja rakkaus ahdistavat 1930-luvulle sijoittuvassa porvarillisessa avioliittodraamassa

Säädyllinen murhenäytelmä

★★★★ Parisuhde, rakkaus ja omat ajatukset ahdistavat aviodraamassa, jonka Kaisa Rastimo sovitti Helvi Hämäläisen romaanista. Jo nimi kertoo, millaisissa sovinnaisuuden paineissa henkilöt elävät, ja näyttelijät jatkavat samassa tyylilajissa. Aivan kuin jokainen olisi joutunut liian pieniin nahkoihin. Päivi Akonpelto on Elisabet, joka yrittää pitää kulisseja pystyssä tohtorimies Taunon ( Ville Virtanen ) syrjähypyn jälkeenkin. (Suomi 1998)

Yle Teema & Fem klo 22.25

Kyökin puolella

★★★ Kun Helena Kara tuulahti valkokankaalle sotavuosien Suomi-elokuvissa, teatterillinen ihmisiä uskoi taas lujemmin, että kyllä tässä pärjätään. Tsemppaava päärooli hellyttää yhä Risto Orkon komediassa, jossa tehtailijan hemmoteltu tytär päätyy Pariisin sijasta maalle, sisäkön hommin. Sitä se vedonlyönti teettää. Eine Laine ja Uuno Laakso kohottavat kehitystarinan juurevuuskertoimia. Tauno Majuri on lemmekäs insinöörin alku. (Suomi 1940)

TV1 klo 13.15

Big Lebowski

 Joel ja Ethan Coenin vinksahtanut väärinkäsitysten komedia on niitä kulttileffoja, joita voi ja kannattaa katsoa useamman kerran. Ainakin minusta se on tuntunut joka kerran myös paremmalta. Jeff Bridges downshiftaa tohveleissa ja aamutakissa Jeffrey "The Dude" Lebowskina, joka päätyy kusisen maton myötä hämärien rikollisten piinaamaksi. Tomera keilauskaveri John Goodman tarjoaa tukeaan – enemmän fyysistä kuin henkistä. (USA 1998)

TV5 klo 22.00