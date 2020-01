Päivän leffapoiminnat: Hiljainen mies saa kyytiä – tarjoilija tempautuu tapahtumien keskiöön kreikkalaisessa jännityselokuvassa

Tarjoilija

★★★★ Tessalonikilaisen kahvilan tarjoilija Renos ( Aris Servetalis ) taitaa tuntea paremmin huonekasvit kuin ihmiset. Siksi siistiä miestä huimaa, kun naapurin katoamistapaus vie hänet rikoksen liepeille ja kolmiodraamaan. Steve Krikrisin intensiivisesti hissutteleva esikoiselokuva kantaa kunnialla kreikkalaisen "oudon aallon" perinteitä. Kuvaaja Giorgios Karvelasin viileä jälki nostaa lisää väreitä selkäpiihin. Ensiesitys. (Kreikka 2018)

Yle Teema & Fem klo 21.30

Kaukainen maa

★★★ Ron Howardin mahtipontinen siirtolaiseepos jäi muistoksi ajalta, jolloin Tom Cruisella ja Nicole Kidmanilla oli vielä kivaa keskenään. Tähtihohdetta elokuvassa on muutenkin. Torppari ja tilanomistajan tytär vaihtavat 1800-luvun köyhän Irlannin monien mahdollisuuksien Amerikkaan. Tosin sielläkin on toimeentulo tiukassa. Niin kuin on Cruisen sikspäkkikin, kunhan Bostonin alamaailman armottomiin nyrkkeilymatseihin edetään. (USA 1992)

Frii klo 21.00

Tunnit

★★★★ Stephen Daldryn kirjantuoksuisessa draamassa kolme naiskohtaloa eri vuosikymmeniltä värittää ja kommentoi toisiaan. Kirjailija Virginia Woolf ( Nicole Kidman ) on Englannissa vuonna 1923, kotirouva Laura ( Julianne Moore ) vuoden 1951 Kaliforniassa ja kustannustoimittaja Clarissa ( Meryl Streep ) 2000-luvun Manhattanilla. Elokuva soljuu kuin musiikki – ja upeasti soljuu musiikkikin, sillä siitä vastasi säveltäjä Philip Glass . (USA 2002)

Sub klo 0.00