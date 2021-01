Päivän leffapoiminnat: Huipputähdet menneisyyden äärellä draamassa, jossa ikämies alkaa kelata nuoruutensa rakkaustarinaa

Kuin jokin päättyisi

★★★ Vuosikymmenet kurkottelevat kohti toisiaan Julian Barnesin pienoisromaaniin pohjautuvassa draamassa. Jim Broadbent on ikämies, joka alkaa yllättävän perinnön myötä kelata nuoruutensa rakkaustarinaa. Kirjan itsetutkiskelut ja hienot sävyt toistuvat vähän sinne päin. Toisaalta kun mukana ovat Emily Mortimer , Charlotte Rampling ja Harriet Walter , näytellään Ritesh Batran elokuvassa viimeisen päälle pätevästi. Ensiesitys. (Britannia 2017)

Yle Teema & Fem klo 21.25

Voi veljet, missä lienet?

★★★★★ Moni poika on hiipparoinut pahnoille sovitun kotiinpaluuajan jälkeen, mutta Odysseus oli harhailun kuningas. Kreikkalainen myytti muhii pohjalla Joel ja Ethan Coenin veijarikomediassa, jossa kolme vankikarkuria toikkaroi vapauden ja aarteen perässä 1930-luvun pulakauden Amerikassa. Värikkäissä käänteissä George Clooney ja kumppanit kohtaavat John Goodmanin uuden ajan kyklooppina ja monta muuta väkevää persoonallisuutta. (USA 2000)

TV5 klo 21.00

Baby Driver

★★★★ Baby kuskaa konnia ryöstö- ja pakokeikoilla tuhatta ja sataa, muttei välitä kuunnella näiden lätinöitä taikka omaa tinnutustaan. Ansel Elgort on kuulokkeita käyttävä nuorimies, Kevin Spacey rikollispomo ja Lily James , Jon Hamm sekä Jamie Foxx muuten vain värikkäitä tuttavuuksia. Hot Fuzzin , Shaun of the Deadin ja muiden irtonaisten vauhtifilmien ohjaaja ja käsikirjoittaja Edgar Wright jatkoi valitsemallaan tiellä. (Britannia 2017)

MTV3 klo 22.35