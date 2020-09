Päivän leffapoiminnat: Ihmenainen syöksyy amatsonien saarelta maailmansotaan

Wonder Woman

★★★ Naispuolisesta supersankarista ei ollut tehty ison budjetin elokuvaa ennen tätä. Kun se menestyi, sai Batmanin ja kumppaneiden koti DC makean voiton kilpailijastaan Marvelista. Patty Jenkins ohjasi seikkailun Dianasta, joka lähtee amatsonien saarelta ensimmäiseen maailmansotaan. Näyttävästi se kulkee, vaikka vesurilla töitä olisikin. Onneksi nimiroolin israelilaisella Gal Gadotilla on itsevarmaa sankarikarismaa. Ensiesitys. (USA 2017)

Sub 19.9. klo 21.00

Rock Dog

★★★ Kung Fu Panda kohtaa School of Rockin entisen Pixar-animaattorin Ash Brannonin seikkailukomediassa. Tiibetinmastiffi Bodi kuulee radiosta rocklegenda Angus Scattergoodia ja jättää lammaspaimenen hommat saman tien. Rokkikitaran vongutus ei ole nykytenavien isoimpia juttuja, mutta tarina maineesta ja luottamuksesta kulkee mutkattomasti kuin vanha CCR-biisi. Kaksikon ääninä ovat mainiot Luke Wilson ja Eddie Izzard . Ensiesitys. (USA 2016)

TV5 19.9. klo 19.00

Bastille Day

 Game of Thronesin Richard Madden on amerikkalainen taskuvaras, joka Pariisissa sattuu nappaamaan räjähteillä pakatun laukun. Luther -sarjasta tuttu Idris Elba on CIA-agentti, joka ei takaa-ajosta vähällä hellitäkään. Kohta rakkauden pääkaupungin katoilla rynnistellään vähemmän hempeästi. Vielä kun James Watkins olisi malttanut hioa käsikirjoitusta, olisi Bastille Day enemmänkin kuin lauantai-illan kelpo viihdepaukku. (Britannia 2016)

Kutonen 19.9. klo 21.00