Päivän leffapoiminnat: Isä Neeson rientää hätiin, kun rikolliset mellastavat Euroopassa

Taken

★★★ Sanoivatpa tilastot mitä tahansa, monille amerikkalaisille Eurooppa on paikka, jossa sosialismi jyllää ja rikolliset mellastavat. Ranskalainen tuottaja Luc Besson ei häpeillyt kiskoa niistä naruista jännärissään, jossa ihmiskauppiaat nappaavat amerikkalaistytön Pariisissa ennen kuin tämä on ehtinyt edes croissantia maistaa. Onneksi isä kuitenkin on CIA-konkari, ja onneksi tätä esittää Liam Neeson . Pappaenergia jyrää. (Ranska/USA 2009)

Hero 24.8. klo 21.00

Harry Potter ja kuoleman varjelukset, osa 1

★★★★ Noitapojan viimeinen taisto venähti pitkäksi. Tiiliskiviromaani jaettiin kahteen elokuvaan, joille tuli pituutta yhteensä yli neljä ja puoli tuntia. Harry ( Daniel Radcliffe ), Hermione ( Emma Watson ) ja Ron ( Rupert Grint ) lähtevät etsimään hirnyrkkejä, joiden voimalla paha Voldemort ( Ralph Fiennes ) mellastaa. Pimeys uhkaa ja tuisketta riittää, mutta luudan päältä ei David Yatesin ohjaama seikkailu tipahda. (Britannia/USA 2010)

Sub 24.8. klo 21.00

Wanderlust

★★★ Tässä elokuvassa ärsytyskynnys on monesti siinä hilkulla. Jennifer Anistonin ja Paul Ruddin kanssa katsoja voi kuitenkin päästä pahimman yli. Kokenut komediakaksikko esittää newyorkilaista pariskuntaa, jota työttömyys kolauttaa. Kohta Linda ja George löytävät itsensä kommuunista, jossa pilvi palaa ja hippula vinkuu. Elämäntavoista ja -arvoista irtoaa hilpeitä heittoja, vaikka ohjaaja David Wain tapansa mukaan roiskiikin. (USA 2012)

TV5 24.8. klo 22.00