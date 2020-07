Päivän leffapoiminnat: James Bond astuu vaaralliseen junaan kylmän sodan agenttiseikkailussa

Salainen agentti 007 Istanbulissa

★★★ Millaisia James Bond -elokuvat mahtaisivat olla, jos superkonnat ja ihmevimpaimet olisi jätetty alusta alkaen väliin? Sitä voi päätellä Terence Youngin agenttiseikkailusta, joka on lajissaan melkeinpä perinteinen. Kylmän sodan vakoilupeli vie Sean Conneryn äijämäisen agentin Istanbuliin, mutta iso osa ajasta kulutetaan tarunhohtoisessa idän pikajunassa. Toiminnan makuun päästään myös sadistimuori Lotte Lenyan kanssa. (Britannia 1963)

Nelonen klo 21.00

Salainen palvelu

★★★ Jos illan Bond-leffa tuntuu turhan aikuiselta agenttijännäriltä, on tämä sitäkin suruttomampaa hurlumheitä. Rajussa toimintakomediassa 007 on lähinnä vain huumorin lähde. Taron Egerton on nuori Eggsy, joka pääsee salaisen vakoojajärjestön koulutusohjelmaan. Colin Firth , Ylpeyden ja ennakkoluulon ikimuistoinen Darcy, esittää opettajana niin kovia otteita, että paatuneella romantikolla hölskähtää ruusuvedet rinnuksille. (Britannia 2014)

Sub klo 21.00

Grand Piano

★★★ "Jos soitat väärän nuotin, kuolet". Klassinen musiikki on vakava asia, mutta Eugenio Miran jännärissä pyssyä pitelee turhankin totinen säveltaiteen ystävä. Omaperäisyydellä ei varsinaisesti juhlita: Phone Booth kohtaa Hitchcock-klassikon Mies joka tiesi liikaa ja vähän Tom & Jerryäkin. Näppärästi tarina kuitenkin läpi luritellaan, ja aina hiukkasen hobittimainen Elijah Wood oli oiva valinta näihin suorituspaineisiin. (Espanja 2013)

Hero klo 21.00