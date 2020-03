Päivän leffapoiminnat: Jokapäiväisen elämän paniikki iskee – Chantal Akermanin liki unohdettu elokuvan merkkiteos on tehokkaan eleetön

Jeanne Dielman

★★★★ Siivo yksinhuoltaja Jeanne laittaa perunat kiehumaan. Kesken puuhan ovikello soi, ja Jeanne piipahtaa harmaahapsisen setämiehen kanssa makkarin puolella. Rahat Jeanne panee kulhoon. Chantal Akermanin liki unohdettu nykyelokuvan merkkiteos alkaa – ja jatkuu – niin tehokkaan eleettömästi, että pieni paniikki alkaa väkisinkin hiipiä katsojan takaraivoon. Keskiluokkaisen ahdistuksen kasvoiksi ohjaaja sai Delphine Seyrigin . (Belgia 1975)

Yle Teema & Fem klo 21.00

Outcast

 Tämä ei ole suositus, vaan varoitus: Outcast on toimintaseikkailun maineessa, mutta lähinnä huumorin sarakkeeseen elämys kuuluu. Kiitokset siitä kuuluvat ennen muuta Nicolas Cagelle . Superpallomaisesta tason vaihtelusta tuttu tähti esittää hilpeässä Gene Simmons -kampauksessa ristiritaria. Holtittomalla juonenkäänteellä päätyy Lähi-idästä Kiinaan, nuorta prinssiä varjelemaan. Kumppanina rymistelee Hayden Christensen . (Ranska/Kiina 2014)

Hero klo 21.00

The Boy Next Door

 Jos on Nicolas Cage sutinut lavealla pensselillä, niin on totta vie Jennifer Lopezkin . Filmi- ja laulutähti oli skarpin tyylin perikuva vuonna 1998, kun jekkuili George Clooneyn kanssa rikoselokuvassa Out of Sight . Sitten on tullut monta hutileffaa, joista pohjimmaisia on tämä, jossa petetty vaimo löytää naapurista vieläkin pahemman miehen. Rob Cohenin jännäri olisi tuntunut vanhanaikaiselta jo J-Lo:n läpimurron aikoihin. (USA 2015)

Frii klo 21.00