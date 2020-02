Päivän leffapoiminnat: Kaihoisan rakkauden muistot nousevat pintaan Oscar-palkitussa draamassa

Englantilainen potilas

★★★★★ Rakkaus, sota, velvollisuus, kuolema, muistot Anthony Minghellan eeppinen draama pinoaa monta elämää suurempaa palikkaa, muttei sorru taakkansa alle. Se oli semmoinen suoritus, ettei Oscarien sadetta voinut estää. Juliette Binoche esittää toisen maailmansodan Italiassa työskentelevää sairaanhoitajaa, joka kuulee lentäjä-potilaansa ( Ralph Fiennes ) ja tämän työtoverin vaimon ( Kristin Scott Thomas ) rakkaustarinan. (USA 1996)

Yle Teema & Fem klo 21.00

Jack Reacher: Paluu päämajaan

★★★ Tom Cruise ei ole pituudella pilattu, ja tukkakin on väärän värinen Lee Childin kirjojen yksinäisen sankarin rooliin. Niin reippaasti hän Tappajan jäljillä -jännärissä hahmon kuitenkin otti haltuun, että se sai jatkoa. Edward Zwick ohjasi toimintaseikkailun, jossa sotilaspoliisin hommat jättänyt Reacher tutkii entisten kollegojensa kuolemantapauksia. Siitä ei toki ilman ankaraa uhittelua ja nokkapokkaa selvitä. Ensiesitys. (USA 2016)

Nelonen klo 21.30

The Sandman

★★★ Pelottava hiekkamonsteri mesoaa valloillaan. Peter Sullivanin ohjaama kauhujännäri ei anna kliseisen lähtökohdan masentaa, vaan kehittelee hirviöstä tulkin uusperheen paineille. Shael Smolik hellyttää Madisonina, joka on menettänyt isänsä ja joutunut huolestuttavan käytöksen vuoksi laitokseen. Haylie Duff on Claire-täti, jolla on kova koulu oppia pienen tytön huoltajaksi. Tuottajien listasta löytyy Marvel-legenda Stan Lee . (USA 2017)

Kutonen klo 23.00