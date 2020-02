Päivän leffapoiminnat: Kevin Costner tanssii siouxien kanssa – palkittu länkkäri nähdään nyt liki neljätuntisena ohjaajan versiona

Tanssii susien kanssa

★★★★ Kevin Costnerin seitsemän Oscarin länkkäristä esitetään liki neljätuntinen "ohjaajan versio". Pituutensa puolesta sitä voikin kutsua eepokseksi, mutta ytimessä on lähikuva yhdestä miehestä ja hänen kehityksestään. Costner on ratsuväen luutnantti, joka sisällissodat sodittuaan tahtoo työn rajaseudun vartioasemalta. Preerialla hän perehtyy siouxien elämäntapaan. Siinä sivussa noteerataan väkisinkin valkoisen miehen synnit. (USA 1990)

Yle Teema & Fem klo 21.00

Man of Tai Chi

★★★ Myös Keanu Reeves otti tuntumaa toiseen kulttuuriin. Viisikymppinen tähti on löytänyt uuden vaihteen toimintaelokuvissa, ja on tehnyt myös ohjaajana kunniaa lajin itäisille perinteille. Tarinan puolesta huteran, mutta muuten iskevän elokuvan pääosassa viuhuu Tiger Hu Chen , joka suunnitteli jo Matrix -elokuvien taistelukoreografiat. Tämä on lajin taituri, joka kiskaistaan alamaailman salaisen taistelukerhon otteluihin. (USA/Kiina 2013)

Kutonen klo 21.00

Murhasta tuli totta: Kelttiläinen arvoitus

★★ Viime kuussa esitettiin Teemalla kylmän sodan jännäriklassikko Mantshurian kandidaatti, jossa Angela Lansbury oli patologisen raivokas poliitikonvaimo. Meno on säyseämpää 1980–90-lukujen suosittuun sarjaan pohjautuvassa tv-elokuvassa. Jessica Fletcher on murhamysteereitä kirjoittava leski, joka Irlannin-reissullaan törmää herkästi henkensä heittäviin aarteenmetsästäjiin. Agatha Christien linjaa jatketaan ilman yllätyksiä. (USA 2003)

Frii klo 21.00