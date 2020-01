Päivän leffapoiminnat: Kipparikvartetti oli kaikkien aikojen paras ja suosituin suomalainen poikabändi

Kipparikvartetti

Kaikkien aikojen paras ja suosituin suomalainen poikabändi esittäytyi kunnolla Ville Salmisen ohjaamassa musiikkikomediassa. Kauniissa Veerassa (1950) kameran eteen kvartetista pääsi vain Olavi Virta – niin kuin Kauko Käyhkössä , Auvo Nuotiossa ja Teijo Joutselassa olisi jotain häpeämistä. Lauluyhtyeen synnystä kertova tarina ei tavoittele taivaita, mutta tärkeä ja lysti luku kotimaisen viihteen historiaa tuli talteen. (Suomi 1952)

TV1 klo 13.30

Epic Movie

 Jason Friedbergin ja Aaron Selzerin mahtipontisesti nimetty parodialeffa ainakin tuotti eeppisesti – ainakin, jos tienestit suhteuttaa koko tekijäporukan olemattomaan kunnianhimoon ja yleiseen löysäilyyn. Jali ja suklaatehdas , Narnia , Harry Potter , Pirates of the Caribbean ja Hollywoodin muut menestystuotteet plärätään läpi sinne päin. Ja MTV-ohjelmat päälle. Vitsit ovat turhan usein vanhoja, ivamukaelmat niitä ilmeisimpiä. (USA 2007)

Sub klo 21.00

Ehdottomasti ehkä

★★★ Adam Brooksin perhekomedia ei ole mikään Mamma Mia! , jossa ihmetellään, kuka mahtaa olla lapsen isä. Tällä kertaa arvuuttelu kohdistuu mahdollisiin äiteihin. Näitä on kokonaista kolme kappaletta. Jo Little Miss Sunshine (2007) -elokuvassa hellyttänyt Abigail Breslin on kymmenvuotias Maya, joka tahtoo tietää, mistä on saanut alkunsa. Ryan Reynolds esittää isää, jonka kanssa alkavat arjen letkeät salapoliisitoimet. (Britannia/USA 2008)

TV5 klo 22.00