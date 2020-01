Päivän leffapoiminnat: Koulukaverit tekaisivat yhtiön ja hankkivat Pentagonilta isoja asetilauksia – War Dogs -elokuva perustuu tositapaukseen

War Dogs

★★★★ Asekauppias ei kannata sotaa. Hän kannattaa rahaa. Näin filosofoi alalle puskeva Efraim ( Jonah Hill ), ja David ( Miles Teller ) seuraa perässä. Kauheiden kankkusten ohjaaja Todd Phillips ei ryhtynyt maailmanpolitiikan tuntijaksi, mutta pari kyynistä huomiota hyvin luistava veijarikomedia ehtii heittää. Pohjalla on tositapaus: vanhat luokkakaverit tekaisivat yhtiön ja hankkivat Pentagonilta isoja asetilauksia. Ensiesitys. (USA 2016)

Sub klo 21.00

Molly’s Game

★★★★ Huipputason kumparelasku on tarkkaa touhua, ja niin taatusti on miljoonaluokan pokeribisneskin. Semmoisen urasiirron teki Molly Bloom , jonka tarinasta kokenut käsikirjoittaja Aaron Sorkin muokkasi ensimmäisen oman ohjaustyönsä. Se tikittää eteenpäin kuin jännäri, joten ei ole ihme, kun vastaan tulevat venäläiset mafiosot ja lakitupa. Jessica Chastain on täyskäden arvoinen pääroolissaan. Idris Elba on lakimies. Ensiesitys. (USA 2017)

TV2 klo 21.00

Kurjet lentävät

★★★★ Nuoruus on toivoa, rakkaus vapautta, ja sota on vääryys. Mihail Kalatozovin neukkuklassikko on oikealla asialla, vaikka Stalinin terrorin uhrit pois maisemista luudittiinkin. Tatjana Samoilova on Veronika, joka kirmaa tohtorin poika Borisin ( Aleksei Batalov ) kanssa Moskovan kaduilla. Onnen kuitenkin katkaisee toinen maailmansota, se suuri ja isänmaallinen. Silmiä hivelevästä kuvauksesta vastasi Sergei Urusevski . (Neuvostoliitto 1957)

Yle Teema & Fem klo 22.30