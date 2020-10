Päivän leffapoiminnat: Kun mustia matemaatikoita piiloteltiin

Hidden Figures – Varjoon jääneet

★★★ Onko avaruudessa rasisteja? Emme tiedä, mutta ainakin NASA:sta löytyi semmoisia vielä 1960-luvulla. Theodore Melfin elokuva muistelee mustia matemaatikkonaisia, joiden piti työskennellä avaruushallinnossa vähin äänin. Tymäkät hahmot ovat sisäsiistissä draamassa parasta. Octavia Spence r on Dorothy Vaughan ja Janelle Monáe puolestaan Mary Jackso n. Taraji P. Henson esittää Katherine Johnsonia , jonka pitkä elämä päättyi viime helmikuussa. (USA 2016)

Sub klo 21.00

Personal Shopper

★★★★ Henkevästi uneliaan ja muuten vain nuutuneen välillä on iso ero. Kaikki Twilight-elokuvia nähneet tietävät, että Kristen Stewart on aika haka sillä akselilla. Olivier Assayasin mysteerijännärissä hän on jokseenkin yksinäinen 27-vuotias Maureen, joka pitkin Pariisia noutaa työkseen muotiluomuksia kuuluisalle mallille. Sitten alkavat kummalliset tekstiviestit, jotka tuntuvat tulevan vähintäänkin tuonpuoleisen tuntumasta. (Ranska 2017)

Frii klo 21.00

Painostus

★★★ Sean Connery jätti James Bondin ja hommasi viikset. Tässä poliisijännärissä hän tuuletteleekin jo semmoisia kalapuikkoja, että salaisesta palvelusta olisi tainnut tulla potkut. Johnson on konkarikyttä, johon vuosikausien hirmutyöt ovat keränneet hirmuisen paineen. Se purkautuu kohtalokkaasti, kun hän saa eteensä lapsenraiskaajan. Ohjaajana toimi Sidney Lumet , joka kertoili lainvalvojan ammattitaudeista muulloinkin. (USA 1973)

Yle Teema & Fem klo 21.00