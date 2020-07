Päivän leffapoiminnat: Kun usko menee kärsimykseksi

Kristuksen morsian

★★★ Uskonnon ja seksin olisi kaiketi tarkoitus olla asioita, jotka tuovat voimia, helpottavat oloa ja auttavat jaksamaan. Usein kuitenkin juuri niistä saadaan isoimmat rähinät aikaan. Kari Paljakan elokuva yrittää käsitellä aihetta tarinalla Marionin ja Julian rakkaudesta ja paniikkikäännöksestä lahkon huomaan. Siinä puhutaan turhan usein kuin ranskalaisin viivoin, mutta Niina Koposen ja Ida Kuninkaan aitous pelastaa paljon. (Suomi 2014)

TV1 26.7. klo 20.55

Orfeus

★★★★★ Orfeus-myytti kertoo kaverista, joka lähti Manalaan noutamaan kuollutta vaimoaan. Lajiin mieltynyt Jean Cocteau siirsi tarinan omaan aikaansa, kun kuuluisa runoilija päätyy liikenneonnettomuuden myötä unen, kuoleman ja seksuaalisuuden tutkimattomille harhapoluille. Roolissa on Jean Marais , mutta monella tapaa ohjaajan omakuvasta on kyse. Rima on korkealla, jossakin Akropoliin yllä liihottavissa pilvissä. (Ranska 1950)

Yle Teema & Fem 26.7. klo 14.05

Walk the Line

★★★★ Kun nyt myyteistä puhutaan, niin saman sanan voi heittää ilmaan myös Johnny Cashin kohdalla. Tämä oli countrymusiikin peruskallio, jonka syvän louhitusta äänestä löytyi myös jotain herkkää. Aavistus haavanlehden värinästä. Haastavien roolien spesialisti Joaquin Phoenix eläytyy hahmoon komeasti James Mangoldin ohjaamassa elämäkerrassa. Reese Witherspoon vakuuttaa June Carterina Oscarin arvoisesti. (USA 2005)

Fox 26.7. klo 21.00