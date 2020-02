Päivän leffapoiminnat: Kyllä Mumbain slummi opettaa – Danny Boylen kahdeksalla Oscarilla palkitun elokuvan slummikuvaus on tehty länsimaiseen makuun

Slummien miljonääri

★★★★ Danny Boylen elokuvaa katsoessa voi ärsyyntyä siitä, että kuvaus Mumbain slummien elämästä on selvästi tehty länsimaiseen makuun. Toisaalta sellaisella maulla useimmat täällä elokuvia katsovat, joten Oscareilla vuorattu tarina tempaa helposti mukaansa. Dev Patel on 18-vuotias orpopoika, joka menestyy Intian Haluatko miljonääriksi -ohjelmassa niin hyvin, että tekijät ja viranomaiset hermostuvat. Elämä on opettanut. (Britannia 2018)

Sub klo 21.00

Rakas varkaani

★★ Elina Pohjanpää ja Pentti Siimes olivat uunituore aviopari, kun tätä elokuvaa filmattiin. Kyllähän sen huomaa, että pääparilla synkkaa. Se onkin William Markuksen ohjaamassa romanttisessa komediassa parasta. Walentin Chorell käsikirjoitti 1950-luvulla useammankin kehutun komedian, joita vuodet eivät ole kohdelleet hyvin. Soman kleptomaanin ja hupsun rikospsykologin rakkaustarinassakin on paljon keinotekoista ja pakotettua. (Suomi 1957)

TV1 klo 13.15

Kohtalon valvojat

★★★ Oudolla virastolla on oudot tarkoitukset jännärissä, jonka George Nolfi ohjasi scifi-legenda Philip K. Dickin novellin pohjalta. Matt Damon on senaattiin pyrkivä poliitikko, joka kohtaa ja menettää Emily Bluntin esittämään tanssija Elisen. Ja on menettämässä yhä uudelleen, sillä jotkut yrittävät oikein viran puolesta estää heidän suhteensa. Arvoituksellisten agenttien tutuin kasvo on Mad Men -sarjan pomohahmo John Slattery . (USA 2011)

TV5 klo 0.00