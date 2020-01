Päivän leffapoiminnat: Lentoemäntä puuhaa omiaan Tarantinon tyylikkäästi löysäilevässä jännärissä

Jackie Brown

★★★★★ Kaikki eivät kestä Quentin Tarantinon tapaa roiskia väkivaltaa päin katsojan näköä, vaikka arvostavatkin hänen taitojaan juonten punojana. Elmore Leonardin kirjaan pohjautuva, tyylikkäästi löysäilevä jännäri sopii heille. B-elokuvien konkari Pam Grier on terävä lentoemäntä, joka kyllästyy salakuljettamaan asekauppiaan ( Samuel L. Jackson ) rahoja. Robert Forster, Bridget Fonda ja Robert De Niro osallistuvat karkeloihin. (USA 1997)

Sub klo 21.00

Tulipunainen kyyhkynen

★★★★ Lopputeksteissä pyydetään, ettei katsoja paljastaisi muille loppuratkaisua. Kieltämättä Matti Kassilan jännärin juoni rakentuu sen varaan, mutta on siinä paljon muutakin. Tauno Palo löysi modernin vaihteen jäähyväisroolissaan tohtorina, joka kesken lokoisan kesäloman alkaa epäillä vaimoaan ( Gunvor Sandkvist ) uskottomuudesta. Pakkomielle vie miestä kuin Fritz Langin , Alfred Hitchcockin tai Stanley Kubrickin elokuvissa. (Suomi 1961)

TV1 klo 13.35

Kukkoilijat

★★★★ Yllättäviä tasoja on myös Martin McDonaghin rikostarinassa. Pinnalta se on tyypillisesti äijäilevä, brittiläinen jännityskomedia kahdesta konnasta. Tarkempi löytää kuitenkin pohjalta elämän – ja kuoleman – kokoista kaihoa ja alakuloista mietiskelyä elämän vääristä valinnoista. Colin Farrell ja Brendan Gleeson ovat palkkamurhaajia, jotka pomo on lähettänyt Belgian kauniiseen Brüggeen odottamaan, mitä tuleman pitää. (Britannia 2008)

TV2 klo 21.00