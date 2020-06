Päivän leffapoiminnat: Maailmansota syttyi riemuiten – musikaali tavoittaa hurlumheit ja myöhemmät pettymykset

Oi! Mikä ihana sota!

★★★ Hämmentävää kyllä, ensimmäisen maailmansodan syttymistä tervehdittiin ilolla ympäri Eurooppaa. Oli hinku päästä rintamalle vähän karaistumaan. Charles Chilton tavoitti alkuajan hurlumheit ja myöhemmät pettymykset musikaaliinsa, jossa historiaa kerrataan reippaiden aikalaislaulujen säestyksellä. Myös Richard Attenborough’n filmiversiossa tuntuu teatterin tuoksahdus. Sodan näyttämöllä ovat Ian Holm ja Venessa Redgrave . (Britannia 1969)

Ocean’s Twelve

★★ Kesä on niin kirkas, ettei tähtiä näy. Sen puutteen korjaa Steven Soderberghin rikoskomedian jatko-osa, jossa George Clooneyn , Brad Pittin , Matt Damonin ja kumppaneiden jatkeena pyörii pitkä letka nimekästä porukkaa. Vaikutelma on ylellinen, mutta ihan yhtä tyhjänpäiväinen kuin Frank Sinatran köörin alkuperäisessä Ocean’s 11 :ssä (1960). Nyt puuhataan ryöstökeikkaa Euroopassa, koska kasinopomo Andy Garcialle jäätiin velkaa. (USA 2004)

Ouija

★★ Ainakin me tykkäsimme kavereiden kanssa viettää kesäöitä teltassa, kummitusjuttuja kertoillen. Unet jäivät vähiin, mutta kivaa oli. Stiles Whiten elokuvan alkupuolella on sitä tunnelmaa, kun Laine ( Olivia Cooke ) ja kaverit yrittävät kirjainlaudalla saada yhteyden kuolleeseen kaveriin. Pian kumminkin teinikauhuviihteen kliseet pääsevät irti. Elokuvan jatko-osa Ouija: Origin of Evil vriitteli hyisiä tunnelmia tehokkaammin. (USA 2014)

