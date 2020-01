Päivän leffapoiminnat: Miesporukan kalastusreissulla kilpavietti äityy nujakoinniksi kreikkalaiskomediassa

Chevalier

 ★★★ Kreikkalaisessa pikkukaupungissa kauppias ei suostunut myymään minulle tulitikkuaskia, koska "kreikkalainen mies ei tee mitään niin vähäistä". Kiitos tosiäijälle vaan – sain loistavan kiteytyksen siitä kansallisesta kukkoilumentaliteetista, jota Athina Rachel Tsangar mustassa komediassaan kuvaa. Miesporukan kalastusreissu Egeanmerellä menee kilpailuksi vähän kaikesta, näppäryydestä erektioon ja hammashygieniaan. (Kreikka 2015)

Yle Teema & Fem klo 21.30

Whitney

★★ Angela Bassett teki sähköisen roolin Tina Turnerina elokuvassa What’s Love Got to Do With It . Virtaa oli jäljellä, kun hän ohjasi muistelman toisesta musiikin supertähdestä Whitney Houstonista. Siinä on showbisneksen henkeä ja kuluttavaa tempoa. Ikävä kyllä nimiroolin Yaya DaCostassa ei ole samaa säteilyä kuin Bassettissa. Arlen Escarpeta esittää Bobby Brownia , jonka kanssa Houston meni naimisiin ja tärveli elämänsä. (USA 2014)

Hero klo 21.00

Rush Hour 3

★★ Aiemmissa Rush Hour -elokuvissa Chris Tuckerin ja Jackie Chanin dynaaminen duo ryskäsi railakkaasti Los Angelesissa ja Hong Kongissa. Kolmososassa lähdetään tutun ohjaajan Brett Ratnerin kanssa Pariisiin. Onhan se viehättävää vaihtelua, mutta amerikkalaisen moottoriturvan ja itämaisen lähitaisteluekspertin yhdistelmästä ei kunnon vitsejä tai nokkeluuksia irtoa. Kyytiä kaksikolle tarjoaa paikallinen taksikuski Yvan Attal . (USA 2007)

Sub klo 23.30