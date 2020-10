Päivän leffapoiminnat: Naiset korjaavat satoa puhuttelevassa ranskalaiselokuvassa

Suojelijat

★★★★ Kun miehet ovat rintamalla, puurtavat naiset kotipuolessa. Tarina on tuttu Suomestakin, mutta Xavier Beauvois kertoo sen Ranskasta ja ensimmäisestä maailmansodasta. Maatilan hoito on hidasta ja raskasta, mutta harvoin sitä on rohjettu kuvata tämmöisellä hartaudella. Naisten työstä ja maan elinvoimasta kasvaa sodan tuhojen vastapaino. Äitinä ja tyttärenä puhuttelevat Nathalie Baye ja Laura Smet . Ensiesitys. (Ranska 2017)

Yle Teema & Fem klo 22.10

Central Intelligence

★★★ Jopas se elämä heittelee. Koulun pullukasta nörtistä varttui kova CIA-agentti, ja suositusta kaverista kirjanpitäjä. Uskottavuuden rajat napsahtavat poikki jo Rawson Marshall Thurberin toimintakomedian lähtökohdissa, mutta se ei tässä lajissa ole välttämättä este. Eikä se ole hidastekaan, kun Dwayne Johnson ja Kevin Hart sattuivat mainiolle kisatuulelle. Vaaralliseen tehtävään riennetään vähän kuin luokkaretkelle muinoin. (USA 2016)

TV5 klo 21.00

G.I. Joe: Kosto

★★ Kun hiekkalaatikkoa tarpeeksi syvälle kaivaa, löytää John M. Chun ohjaaman toimintajännärin pohjalta 1960-luvulla aloittaneen sotalelusarjan. Ilmankos tulikin melko muovinen olo. Dwayne Johnson on mukana tässäkin. Channing Tatumin kanssa johdetaan erikoisjoukkoa, joka saa peräänsä likimain yhtä vaarallisen ryhmän. Toiminta on kieltämättä tehokkaamman näköistä kuin Central Ingelligencessä , mutta eipä sillä pitkälle pötkitä. (USA 2013)

Hero klo 21.00