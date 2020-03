Päivän leffapoiminnat: Opettaja saa kosmoksen valtiailta kyvyn toteuttaa kaikki toiveet – Python-legendan viimeinen komedia kulkee verkkaisesti

Absolutely Anything

★★ Monty Python -ryhmän mainio Terry Jones kuoli tammikuussa. Niin verkkaisesti hänen viimeinen komediansa kulkee, että muistelulle jää reilusti aikaa. Jim Carrey -komedia Bruce – taivaanlahja sai Britanniassa maallisemman vastineen. Simon Pegg on opettaja Neil, jolle Python-vaarien äänillä puhuvat kosmoksen valtiaat lahjoittavat jumalaiset voimat. Kivoja tehosteita ja turhan arvattavia pikku mokia seuraa. Ensiesitys. (Britannia 2015)

TV2 klo 21.00

Päivä jona maailma pysähtyi

★★★ Avaruudesta puututaan meidän touhuihimme myös Scott Derricksonin tieteisjännärissä. Sen nimi sopii hyvin näihin epävarmuuden ja karanteenin päiviin, vaikka Robert Wisen 1950-luvun alkuperäiselokuvasta peräisin onkin. Hyvin istuvasta puvustaan huolimatta Keanu Reeves on muukalainen kaukaa, jolla on ikävä uutinen ihmiskunnalle. Onneksi tutkija Jennifer Connelly puhuu puolestamme. Monty Pythonin John Cleese on mukana tässäkin. (USA 2008)

Sub klo 21.00

Fatal Flip

★★ Rautakaupasta hommataan nauloja, ei tuntemattomia remonttimiehiä. Maureen Bharoochanin vaatimattomassa tv-jännärissä pariskunta ( Dominique Swain , Michael Sterger ) pestaa silti muukalaisen ( Mike Faiola ) taloaan kunnostamaan. Miekkosesta voi päätellä jotain heti alussa, kun joku poloinen jää edellisen remppakohteen tapetin taakse ulisemaan. Aika paljon kotitalousvähennystä pitäisi saada, että leffan toisen kerran katsoisin. (USA 2015)

Hero klo 21.00