Päivän leffapoiminnat: Timothy Dalton oli vakavampi Bond – ja se on lähempänä kirjojen sankariagenttia

007 vaaran vyöhykkeellä

★★★ James Bondista tuli Roger Mooren pitkällä valtakaudella melkeinpä komediahahmo. Ehkä siksikin moni fani hermostui, kun hänet korvattiin paljon vakavammalla Timothy Daltonilla . Nyt on helpompi huomata, että tämä oli lähempänä Ian Flemingin alkuperäisten kirjojen sankariagenttia – mikä ettei myös Daniel Craigin äijälinjaa. Tuttu John Glen ohjasi kylmän sodan seikkailun, jossa puuhataan loikkauksia ja vehkeillään KGB:ssä. (Britannia 1987)

Nelonen klo 21.00

Tuhottu nuoruus

★★ Suomessa on 1940-luvun loppua kutsuttu "vaaran vuosiksi". Neuvostoliitto päsmäsi valvontakomissiossa, ja itsenäisyyden puolesta pelättiin. Aika oli vaarallista myös arkisemmassa elämässä. Hannu Lemisen elokuvassa varoiteltiin laittomista aborteista, joita tehtiin vuosittain 20 000. Puheissa on saarnaa, mutta oli siihen syytäkin. Muurari Paavo Jännes , tytär Helena Kara ja tohtorin poika Kullervo Kalske liittyvät tapaukseen. (Suomi 1947)

TV1 klo 13.30

Heinäsirkat

★★★ Nathanel Westin romaani Heinäsirkan aika on terävä kuvaus Hollywoodin pettävistä unelmista, kulissielämästä ja onttoina kaikuvista hahmoista. John Schlesingerin filmisovitus ei tavoita yhtä syviä pohjamutia, mutta vakuuttava unen ja houreen tuntu löytyi. Karen Black on Faye, joka tahtoo tähdeksi tai rikkaisiin naimisiin. Donald Sutherland on kirjanpitäjä Homer Simpson, joka antoi nimen animaatiosarjan isälle. (USA 1975)

Yle Teema & Fem klo 22.50