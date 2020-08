Päivän leffapoiminnat: Toimittaja polkaisee spektaakkelin kaivokseen juuttuneesta miehestä

Tuhansien silmien edessä

★★★★ Kun on tarpeeksi hyvä onnettomuus, sen ei soisi heti päättyvänkään: Billy Wilderin kuvaus härskistä mediasirkuksesta pitää kutinsa myös klikkausotsikoiden ja venyvien totuuksien päivinä. Kirk Douglas kipinöi toimittajana, joka äkkää, että kaivokseen juuttuneesta miehestä voisi rakentaa todellisen spektaakkelin. Tarina ei naurata, mutta mustan huumorin mallia siitä ottivat myöhemmin esimerkiksi Simpsonien tekijät. (USA 1951)

Yle Teema & Fem klo 21.00

Punainen vaara

★★★ Kylmän sodan kyräilyt olivat haihtumassa, kun Walter Hillin romuluista toimintakomediaa tehtiin. Niinpä Arnold Schwarzenegger oli varaa heittää neukkumiliisin rooliin. Ivan Danko on kovien otteiden punakone, joka lähtee huumekonnan kannoilla kapitalistisen hapatuksen syntysijoille Chicagoon. Paikallistuntemusta, huulenheittoa ja kaveruutta Idän tanaleualle tarjoaa James Belushin esittämä citykyttä Art Ridzik. (USA 1988)

Kutonen klo 21.00

Sietämätöntä julmuutta

★★★ Catherine Zeta-Jones on rahakkaita avioeroja tehtaileva kaunotar. George Clooney on menestyvä avioerojuristi, joka vie ison potin hänen nenänsä edestä. Johan alkaa kylmälläkin mimmillä keittää. Joel ja Ethan Coen ovat tehneet mehevämpiä elokuvia, mutta tähtiparin he saivat oivaan iskuun. Taistelutantereilla ammutaan mustan huumorin sarjatulta. Rakkaus on huonossa hapessa, mutta kosto elää ja voi hyvin. (USA 2003)

Frii klo 21.00