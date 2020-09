Päivän leffapoiminnat: Tyttöjen välisestä rakkaudesta – tosipohjainen espanjalaisdraama ei tuo juuri mitään uutta kielletyn rakkauden teemaan

Carmen ja Lola

★★★ Kaksi nuorta naista ihastuu toisiinsa. Tunne kukkii, mutta kanssaihmiset vastustavat. Baskiohjaaja Arantxa Echevarrian pitkä esikoiselokuva ei tuo paljonkaan uutta "kielletyn rakkauden" teemaan, mutta raikkaat nimiroolit ja romaniyhteisön vanhoillisimmat puolet iskevät toisistaan kipinää. Rosy Rodriguez on Carmen, jolle perhe on asetellut suorat raiteet avioliittoon. Zaira Morales on vapaampi sielu Lola. Ensiesitys. (Espanja 2018)

Yle Teema & Fem klo 21.00

Fast & Furious 8

★★ Jos eivät Carmen ja Lola pääse yllättämään, niin ei kyllä tämäkään porukka. Autot kiitävät, lentävät ja ryskyvät vasten kovia pintoja, kun tutulla tiimillä pitää kiirettä. Sitä riittää, kun Dom ( Vin Diesel ) yllättäen kääntyy pimeälle puolelle salaperäisen Cipherin perässä. Ikävä kyllä heppoinen terroriristirooli ei anna tuimalle Charlize Theronille mahdollisuutta loistaa läheskään Mad Max: Fury Roadin tapaan. Ensiesitys. (USA 2017)

TV5 klo 21.00

Ajan lapsi

★★★★ Kaupan kassalla vanhemman on pakko päästää lapsi hetkeksi silmistään. Se kuitenkin koituu kirjailija Stephenin ja hänen koko perheensä kohtaloksi. Pikkuinen Kate-tytär katoaa jäljettömiin ja jättää jälkeensä kivitalon painoisen ikävän. Benedict Cumberbatchin ja Kelly Macdonaldin riipaiseva kaksikko kipuilee sen taakan alla. Syytöksiä, itsesyytöksiä ja paniikkia tihkuvan tv-elokuvan pohjana on Ian McEwanin romaani. (Britannia 2018)

TV2 klo 22.50