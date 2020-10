Päivän leffapoiminnat: Viktor Kärppä on mies idän ja lännen välissä

Tappajan näköinen mies

★★★ Matti Rönkä tunnetaan myös Ylen uutisankkurina. Se ei kumminkaan ole uutinen, että harva rikoskirjailija on romaaneissaan yhtä taajaan ravannut yli Suomen itärajan. Röngän sankari, inkeriläinen paluumuuttaja Viktor Kärppä, onkin vähän kuin Suomi: idän ja lännen, puun ja kuoren välissä. Samuli Edelmann ottaa roolin haltuun, mutta turhan täyteen Lauri Nurksen jännäri on tupattu. Valmisteilla on Venäjän presidentin murha. (Suomi 2015)

Sub klo 21.00

Paterson

★★★★★ Sanotaan, että pieni on kaunista, mutta voi se myös olla pelkästään pientä ja vaatimatontakin. Jim Jarmuschin elokuvissa on harvoin sitä vaaraa, ja tässä pikkukaupunkilaisten tarinassa nöyrät palikat osuvat todella kohdalleen. Adam Driver on Paterson, bussikuski saman nimisessä kaupungissa. Kelpo mies jaksaa runoilla ja kannustaa vaimoaan ( Golshifteh Farahani ), jolla luovuus puskee kuin voikukka pihalaattojen välistä. (USA 2016)

Yle Teema & Fem klo 12.00

Yön eläimet

★★★★ Tom Ford aloitti muotisuunnittelijana, minkä hänen elokuvistaankin uskoo. Puvut ovat pykälässä, takkutukat loistavat poissaolollaan, ja kuvista voi melkein haistaa kalliin parfyymin. Silti esikoinen A Single Man ei tuntunut tyhjältä, eikä tämä seuraavakaan. Amy Adams on taidekauppias, joka saa paketissa ex-miehensä ( Jake Gyllenhaal) uuden kirjan. Kohta ajetaan Hitchcockin viitoittamalla tiellä päin menneisyyden hämärää. (USA 2016)

TV5 klo 21.00