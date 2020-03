Päivän leffapoiminnat: Will Smith ja Margot Robbie huijaavat hohdokkaina viihdyttävässä rikoskomediassa

Focus

★★★ Tyylikkäitä ihmisiä tyylikkäissä puitteissa, ja vähän jännääkin: Glenn Ficarran ja John Requan huijaritarina käy viihteestä, vaikka itse pääasiassa olisikin skarppaamisen varaa. Siis niissä huijauksissa. Australialainen Margot Robbie esittää Jessiä, jolla on kova hinku alalle. Will Smith on konkari Nick, joka suostuu paljastamaan alan salaisuuksia. Luottamuksesta on kyse sekä viran että sydämenasioiden puolesta. Ensiesitys. (USA 2015)

Sub klo 21.00

Uskollinen puutarhuri

Yritetäänkö liikaa, jos samaan elokuvaan survotaan mysteerijännäriä, rakkaustarinaa ja näkemystä Afrikan vuosisataisesta riistosta? Yleensä kyllä, mutta Fernando Meirelles onnistui uhkayrityksessä, kun sai pohjakseen John le Carrén romaanin. Ralph Fiennes on brittiläinen diplomaatti, joka tutkii vaimonsa hämärää kuolemantapausta Keniassa. Rachel Weitz on Tessa, jonka menneisyys alkaa saada valoa nurkka nurkalta. (Britannia 2005)

TV2 klo 21.00

War Pigs

 Upseeri saa komentoonsa kurittomien rämäpäiden joukon, jonka kanssa pitäisi kyetä sankaritöihin. Tämä tarina on kerrottu monesti aiemmin ja paremmin kuin Ryan Littlen sotaseikkailussa. Alkuviikon huumoripalasta se kyllä käy. Luutnantti Wosick ( Luke Goss ) ja muut näyttävät rynnistelevän pikemminkin kesämökkimaisemissa kuin toisen maailmansodan länsirintamalla. Jostain saunan takaa pitäisi löytymän saksalaisten mahtitykki V3. (USA 2015)

Hero klo 21.00