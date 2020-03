Päivi Bisi Kainuun Sanomien vt. päätoimittajaksi

Uutistuottaja Päivi Bisi on nimitetty Kainuun Sanomien vt. päätoimittajaksi. Bisi aloittaa tehtävässä 10. huhtikuuta nykyisen päätoimittajan Sanna Keskisen jäädessä lomalle ja siirtyessä toukokuun alussa päätoimittajaksi Kalevaan.

Väliaikaisjärjestelyyn päädyttiin koronapandemian vuoksi. Kainuun Sanomien toimitus on siirretty etätöihin viruksen leviämisen ehkäisemiseksi ja uutistyön turvaamiseksi.

– Käynnissä ollut päätoimittajarekrytointi päätettiin keskeyttää, koska uuden päätoimittajan aloittaminen tässä tilanteessa olisi ollut hyvin haastavaa. Koko toimitus työskentelee hajautetusti kotoa käsin, eikä tilanne taida muuttua ennen kesälomakauden alkamista, sanoo Kainuun Sanomia kustantavan SLP Kustannuksen varatoimitusjohtaja Eetu Heikkilä .

Bisi on työskennellyt Kainuun Sanomissa vuodesta 1989 erilaisissa tehtävissä, ja talon tavat, henkilöstön ja maakunnan hyvin tuntevana hänellä on hyvät edellytykset johtaa toimitusta myös etätyöolosuhteissa.

– Tehtävä on vaativa – etenkin juuri nyt, kun asiallisen ja oikean tiedon jakaminen on äärimmäisen tärkeää mutta samalla media-ala on taloudellisten haasteiden edessä kuten niin lukuisat muutkin yritykset. Toimituksissa yhteistyö on aina ollut vahvaa, ja sen voimaan luotan nytkin, sanoo Bisi.

Päätoimittajarekrytointia jatketaan syksyllä, kun koronatilanne on rauhoittunut ja kesälomakausi saatu päätökseen.