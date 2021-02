Päivi Räisänen hankki ensimmäisen oman koiran kuusi vuotta sitten - nyt se on yksi emäntänsä parhaista ystävistä

Koiran sanotaan olevan ihmisen paras ystävä. Millä tavalla se on paras?

Se on ennen kaikkea kaveri kaikkeen tekemiseen, vastaa Päivi Räisänen .

Räisäsen sekä perheensä Novaa voisi luonnehtia täysveriseksi koti- ja perhekoiraksi. Vaikka se onkin hyväsukuinen rotukoira, sitä ei ole nähty kertaakaan näyttelykehissä. Vaikka se onkin jalostustarkastettu, sitä ei ole käytetty rodun jatkamiseen. Ja vaikka emäntä onkin yrittänyt järjestää lemmikilleen virikkeitä ja tekemistä kodin ulkopuolellakin, Nova tietää, että ei ole kotiolojen voittanutta.

Nova on ensimmäinen oma koira Räisäselle, jonka lapsuudenkodissa oli metsästyskoiria. Hänen miehensä on omistanut koiria jo aiemmin. Kuusi vuotta sitten Räisänen alkoi pohtia koiran hankkimista.

"Mies valmensi jääkiekkoa ja poikamme harrasti lajia myös. He olivat paljon poissa kotoa ja minä olin paljon yksin."

Perhe keskusteli koiran hankinnasta ja Räisänen teki päätöksensä. Rotuvalintakin oli selvä. Hän hankkisi shetlanninpaimenkoiran, jollainen hänen siskollaankin oli ja jonka luonteesta hän piti. Mutta mistä ja milloin löytyisi sheltin pentuja?

Räisänen sai tietää, että erään kasvattajan pennun varaus oli peruuntunut. Räisänen otti yhteyttä kasvattajaan, joka lähetti kuvan pennusta. Räisenen sanoo tienneensä heti, että tässä on hänen koiransa.

Räisänen kirjoitti kasvattajalle kuvauksen perheestään. Kasvattaja kutsui Räisäsen perheineen katsomaan koiraa, pentueen pienintä. Tapaamisen jälkeen kasvattaja totesi, että tästä perheestä olisi koiranomistajaksi. Asiat lähtivät etenemään nopeasti ja pian pieni uros haettiin uuteen kotiinsa.

Novalla on yli 1500 seuraajaa ig-tilillään.

Räisesen mies ja poika muuttivat Kajaanista Tampereelle viime kesänä miehen työn ja pojan jatko-opintojen vuoksi. Nova ja emäntänsä asuvat käytännössä katsoen nyt kahdestaan. Rutiinit ovat hitsautuneet saumattomasti yhteen. Räisäsen työssäoloaikaa lukuunottamatta emäntä ja sen lemmikki ovat aina yhdessä.

Aamu on kuitenkin emännän omaa aikaa. Nova nousee vasta, kun ymmärtää emännän aamutoimien olevan loppusuoralla.

"En tiedä, onko se sähköhammasharjan ääni vai mistä Nova päättelee toimieni loppuvan. Silloin se tulee luokseni tukka pörrössä. Sitten lähdetään ulos."

Koska kotikoira pitää kotiaan linnanaan, se ei tee omalle pihalleen mitään tarpeitaan. Kun luonto kutsuu, suunta on aina kotinurkkia kauemmaksi.

Lenkin jälkeen Nova saa aamuruuan. Kun se syö, Räisänen piilottaa aamupalan jälkiruuat, muutamat namit, Novalle etsittäväksi ja lähtee töihin.

Kun emäntä tulee töistä, on ensin lenkin, sitten iltaruuan vuoro. Sydämeltään kotikoira kun on, Nova saa päivällisellä samoja ruokia kuin kotiväkikin. Mitä ihminen syö, Nova haluaa myös. Se on perso herkuille.

"Pizza on hyvää. Juusto on Novan suurin herkku. Se syö hyvällä ruokahalulla myös kukkakaalia ja bataattiakin."

Ruuan jälkeen huilataan, kunnes velvollisuudet kutsuvat taas paimenkoiraa. Se saattaa tarkkailla aidatulla pihallaan maailmanmenoa jo ennen pitkää iltalenkkiään. Tarvittaessa se vaihtaa päivän uutiset kadun toisella puolella päivystävien lajikumppaneiden kanssa.

Kun lenkki on ohi, Nova jää usein pihalle makoilemaan. Talvella se kipuaa pötköttelemään suosikkipaikalleen, pihan korkeimman kinoksen päälle.

Tätä se on päivästä toiseen silloin, kun emäntä ei ole kotona etätöissä. Viikonloppuisin Räisänen ja lemmikki nukkuvat pitkään. Novakin on aamu-uninen.

"Puhun niin paljon tälle kaverille, että joskus ihan odotan, että se vastaisi takaisin.

Nova ei tiedä parempaa kuin kotiolot. Tästä huolimatta Räisänen yritti joskus laajentaa lemmikkinsä elämänpiiriä. Kaksikko harrasti rally-tokoa parin vuoden ajan, mutta Nova on vähän hidas lajiin. Laji jäi, sillä Räisänen näki Novan nauttivan eniten niistä virikkeistä, mitä kotona saa.

"Piha ja yhteinen tekeminen metsälenkeillä riittää ja se, että arki rullaa", sanoo Räisänen.

Kotinsa ulkopuolisestä elämästä Nova ei suuremmin perusta. Kun kaksikko ulkoilee, puhelias Räisänen tykkää jutella muiden reippailijoiden kanssa. Näissä kohtaamisissa Nova odottaa kärsivällisesti rupattelun ehtymistä. Se ei liiemmin kiinnostu, vaikka seurassa olisi toisia koiriakin. Paitsi silloin, jos seuraan sattuu jokin Novan suosikkinartuista.

Perhe on Novalle kaikki kaikessa. Sen huomaa silloin, kun lauma on taas kasassa.

"Kun poika ja mies tulevat kotiin, Nova on onnesta soikeana. Mies on silloin se, jolta Nova tietää saavansa parhaat rapsutukset."

Talvisin Novan suosikkipaikka on oman pihan korkein lumitöyräs.

Räisäsen mielestä perhekoira-Novan saattaakin olla parempi ihan vaan peräkammarin poikana, vaikka vientiä olisi ollutkin.

Sen tarkemmin yksityiskohtiin menemättä voi mainita, että muutamia morsmaikkuehdokkaita on tullut ja myös mennyt. Rotuyhdistyksen fb-ryhmässä Nova on herättänyt ihastusta ulkonäöllään, mistä on seurannut jopa varsin kursailemattomia ehdotuksia.

Mutta pelkkään ulkonäköön tuijottaminen ei pidemmän päälle kanna. Kerran tuli perin vakavasti otettava ehdotus, mutta aiotun lemmenparin luonteet eivät sopineet yhteen. Tapahtuneesta on tosin jo aikaa eikä orastavan yhteyden kariutuminen kirvele enää.

Räisänen ei ole täysin poissulkenut ajatusta pikku-Novista. Siitä hän pitää kuitenkin kiinni, että jos Novaa lähestytään kunniallisin aikein, näin kauaskantoisessa asiassa kasvattaja saisi toimia puhemiehenä.

Vaikka eläimen liiallista inhimillistämistä pitää välttää, on selvää, että Nova on äidin poika nimellisestikin. Räisänen kutsuu itseään äidiksi Novalle, vaikka hankkiessaan koiraa hän ei todellakaan ajatellut tekevänsä niin. Mutta miten olisi voinut olla käymättä toisin perheessä, jossa kaikki puhuvat Räisäsestä äitinä?

Eläin ymmärtää paljon muitakin sanoja, koska emäntä juttelee sille alvariinsa.

"Puhun niin paljon tälle kaverille, että joskus ihan odotan, että se vastaisi takaisin", Räisästä huvittaa.

Novalle on pidetty synttäreitäkin. Vastikään Räisänen hankki uuden talvitakin koiralleen. Kun Novalla ei ollut takkikankaansa kuosiin sointuvia tossuja, Räisäsen äiti kutoi passelimmat tossut. Nyt on koko garderobi samaa sarjaa.

Nova on myös somekoira. Sen Instagram-tilillä (@novasheltti) on yli 1500 seuraajaa eri puolilla maailmaa.

Räisänen tunnustaa, ettei olisi uskonut ennen Novan hankintaa, että hänestä tulee perin juurin koiraihminen. Toisalta Novaan on helppo hullaantua, koska se on ollut aina kiltti ja rauhallinen luonne. Ja mitäpä ja ketäpä höyrähtäminen haittaa, jos siitä ei ole vahinkoa kenellekään tai millekään?