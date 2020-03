Ylilääkäri Olli-Pekka Koukkari ampuu alas väitteet, ettei Kainuussa tehtäisi koronatestejä

Muun muassa kaikki sairaalaan hengitystieoireiden vuoksi jääneet on testattu. Pelkkä uteliaisuus ei testin perusteeksi riitä.

Päivystyspalvelujen ylilääkäri Olli-Pekka Koukkari ampuu alas väitteet siitä, että Kainuu näyttää koronavirustartuntojen osalta edelleen puhtaalta alueelta, koska täällä ei olisi koronavirustestejä tehty.

Kainuussa on tehty koronavirustestejä, tarkkaa määrää Koukkari ei voi kertoa, sen tietää ainoastaan testit tekevä Nordlab. Mutta kaikilta, jotka ovat jääneet sairaalaan hengitystieoireiden vuoksi, on otettu näyte.

– Testejä on tehty, mutta ne on kohdennettu siten, että löydetään vakavat tapaukset ja sellaiset jotka ovat riskiryhmässä ja hengitystiesairaiden läheisyydessä, Koukkari tähdentää.

Hänen mukaansa Kainuussakin on ollut tapauksia, että ihmiset ovat ikään kuin varmuuden vuoksi halunneet testauttaa itsensä vastoin tämänhetkisiä viranomaisten antamia ohjeita.

– Koska testien määrä on rajallinen ja tulosten saamisessa on vuorokauden viive, ei ole mitään mieltä testata ketään pelkän uteliaisuuden perusteella. Jos flunssan oireet ovat lieviä eikä ole syytä jäädä sairaalaan, on neuvottu menemään kotiin ja sairastamaan siellä.

– On priorisointia kauneimmillaan keskittyä heihin, joita pitää auttaa.

Sitä paitsi , Koukkari tähdentää, pelkkä testi ei paranna ketään vaan hyvä hygienia ja se että noudattaa varovaisuutta. Siten saadaan myös normaaliin kausi-influenssaan sairastuneiden määrä merkittävästi pienemmäksi.

Testaamista testaamisen vuoksi Koukkari ei kannata senkään vuoksi, että lievissä tapauksissa negatiivinen testitulos ei sulje koronaa pois. On myös sellaisia tapauksia, että nenätestillä on saatu negatiivinen tulos, mutta keuhkokokeella positiivinen tulos.

– Eikö nyt siis ole järkevää pistää paukkuja sinne, missä niitä eniten tarvitaan eli vakavasti sairastuneiden hoitoon?

Koukkari kysyy, mihin tämä maailma menee, ellemme me toimi vastuuntuntoisesti ja tietoon perustuen.

– Sitä sanotaan anarkiaksi ja kaaokseksi. Meillä on WHO, THL, STM ja paikallinen asiantuntemus. Eikö se riitä?

Koukkari laskee , että suomalaisia on vähän yli 6 miljoonaa ja koronatapauksia todennettu tähän mennessä runsaat 200. Koko maapallolla varmennettuja koronatapauksia on uusimman tiedon mukaan 145 377. Kun se jaetaan maapallon väestöllä eli runsaalla 7 miljardilla, saadaan sairastuvuudeksi 0,02 promillea.

Jos korona etenee sitä vauhtias kuin nyt eli tuplaantuu viikoittain, on se Suomessakin käyttänyt leviämispotentiaalinsa kolmessa kuukaudessa loppuun.

Koukkari ei sulje pois sitä, etteikö Kainuussakin voisi olla jo koronatapauksia, mutta niitä ei ole todennettu. Puhtaan taskulaskinmatematiikan mukaan hän arvioi Kainuussa sairastuvan 6 ihmistä. Se on 0,08 promillea väestöstä.

Hän pitää käsittämättömänä hysteriaa, joka kansan on vallannut ja että tavaraa hamstrataan kaupoista. Ihmisten päivittäinen tarve on kuitenkin aika normaali.

– Jos vessapaperit loppuu Prisman hyllyiltä, niin vois sanoa että hyvin pyyhkii.

Koukkari sanoo, että länsimaissa tarvitaan varsin dramaattinen muutos kulutuskäyttäytymisessä. Hänen mukaansa on hyvä tarkastella, onko tämä se maailma, mitä me haluamme.

Hän tähdentää, että koronasta kerrotaan vain kielteisiä asioita. Siitä, että 100 000 ihmistä on parantunut koronasta, ei juuri huudella. Hyvin pienellä huomiolla on kuitattu sekin, että Kiinassa tartuntojen määrä on lähtenyt selvään laskuun.

Koukkari korostaa, ettei koko maata voida panna kiinni. Pitää miettiä, mitä niille ihmisille tapahtuu, jos joku tehdas suljetaan. Tai jos koulu tai päiväkoti pannaan kiinni, missä kuka lapset hoitaa. Isovanhemmatko, jotka ovat kaikkein todennäköisimmässä riskissä sairastua vakavasti.

– Eivät ne lapset ja heidän vanhempansa koronaan kuole vaan ne isovanhemmat ja ehkä heidän vanhempansa, jos sellaisia on. Riskiryhmiä pitää suojata viimeiseen asti.

Sitä Koukkari ei lupaa, että koronavirusepidemia saataisiin loppumaan nopealla aikavälillä. Hän haarukoi, että se kestää vielä kuukausia.

Mutta suhteellisuudentaju tulee säilyttää. Liikenteessä kuolee Suomessa 400 ihmistä vuodessa, tapaturmiin yli 2 000 henkeä, syöpiin työikäisistä yli 8 000 ihmistä. Muistisairaudet ovat yksi merkittävä kuolinsyy, samoin verenpainetaudin komplikaatiot.

– Silti tupakan, viinan ja suolan myyntiin ei puututa.

Koukkaria kismittää myös tavattomasti se, että puhutaan jopa poikkeuslain käyttöönotosta, mutta influenssarokotteen ottaminen on terveydenhoito- ja sosiaalialan henkilöstölle edelleen vapaaehtoista.

– Jos ammattihenkilöstöön kuuluva vastoin ohjeita matkustaa riskialueelle, se on vastuutonta. Nyt jos koska ammattihenkilöstön tulisi osoittaa esimerkkiä.