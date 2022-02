Pakotteet, puskurit, pankkipaniikit – Mitä Venäjän taloudessa tapahtuu?

EU:n, Britannian ja Yhdysvaltojen pakotteet ovat iskeneet rajusti Venäjän talouteen. Vakaalta vaikuttanut valtiontalous on yhtäkkiä romahtamispisteessä. Kriisiytyneellä tilanteella on vaikutuksia myös Suomeen.

Venäjän keskuspankki on nostanut ohjauskorkonsa 9,5 prosentista 20 prosenttiin. Ruplan kurssi on romahtanut ennätyksellisen alas. Pankeissa on käynnissä talletuspako.

– Venäjän taloudessa on totaalinen kriisivaihde päällä, johtaja Petri Vuorio Elinkeinoelämän keskusliitosta…