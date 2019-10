Palkittu romaani hämmentää tv-sarjana

Kaikki se mitä en muista

Yle Teema & Fem klo 21.00

★★★ Ylistetty ja August-palkinnolla palkittu romaani Kaikki se mitä en muista on nyt kolmiosainen tv-minisarja. Kirjan on kirjoittanut Ruotsin tunnetuimpiin nykykirjailijoihin kuuluva Jonas Hassen Khemiri . Hän on toisen polven maahanmuuttajien ja uusruotsalaisuuden ääni.

Äiti ( Pernilla Augus t) yrittää selvittää totuutta poikansa kuolemasta. Samuel ( Armand Mirpour ) on kuollut oudossa auto-onnettomuudessa. Poliisin mukaan kyse on itsemurhasta.

Äiti jututtaa kahta pojan elämään läheisesti liittynyttä: ystävää, pikkurikollista Vandadia sekä rakastettua, maahanmuuttajien oikeuksia ajavaa juristia. Mitä enemmän Samuelin elämästä selviää, sitä mutkikkaammaksi muuttuu kysymys, kuka hän oikeastaan oli.

Sarja kuvaa monikulttuurista Ruotsia uskottavalla, hienolla tavalla.

Lopputuloksesta huomaa, että sen alkuperä on korkeakirjallinen romaani. Ei mikään helppo sarja. Tämä hämmentää katsojaa sopivasti.