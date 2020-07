Palvelupuhelin sulkeutuu ensi perjantaina Kajaanissa

Poikkeusolojen aikainen palvelupuhelin poistuu käytöstä 31.7.

Poikkeusolojen aikainen palvelupuhelin (puh. 040 688 7000) palvelee kajaanilaisia vielä tällä viikolla arkisin maanantaista torstaihin kello 8–16, ja perjantaina kello 8–14, Kajaanin kaupunki tiedottaa.

Kajaanin kaupungin palvelupuhelimessa on neuvottu, mistä yli 70-vuotiaat, riskiryhmään kuuluvat, sairaat ja karanteenissa olevat voivat saada apua kauppa- ja apteekkiasioiden hoitamiseen. Tarvittaessa on lisäksi tarjottu maksutonta asiointipalvelua. Tuotteita on toimitettu asiakkaan ulko-ovelle, ja kotiin on voitu toimittaa myös kirjastoaineistoa.

Kaupungin verkkosivujen koronainfo-sivustolle (www.kajaani.fi/korona) on koottu ajankohtaista tietoa koronavirustilanteesta, palveluista ja toimintaohjeista Kajaanissa.

Paltamon kunnan sivuilla kerrotaan, että Arjen apua -palvelu ja neuvontapuhelin palvelevat 31.7. saakka arkisin klo 12-15 numerossa p. 044 750 0989.

Suomussalmen kunnan sivuilla kerrotaan, että koska koronarajoitukset on suurelta osin purettu, on SPR lopettanut asiointiavun tarjoamisen heinäkuun alusta lähtien.

Kuhmon kaupungin sivuilla kerrotaan, että käytössä ovat seuraavat palvelunumerot COVID-19 -pandemiaan liittyvissä asioissa poislukien terveydelliset kysymykset: p. 044 7255 396 ja 044 7255 295. Lomien aikana käytetään soitonsiirtoja.

Sotkamon kunnan neuvontapalvelu (ei terveysneuvontaa) toimii kunnan verkkosivujen mukaan numerossa 08 615 5811 (kunnanviraston vaihde).