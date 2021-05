Pandemiapäällikkö: Hyrynsalmelle tulee vielä lisää tartuntoja – nyt kolme uutta

Kainuun soten pandemiapäällikkö Olli-Pekka Koukkari arvioi, että Hyrynsalmen koronarypäs vielä kasvaa entisestäänkin. Torstaihin mennessä on nyt paljastunut kolme uutta tapausta, joten ketjussa on nyt 16 positiivista testitulosta. Uudet tartunnat olivat karanteenissa olevilla henkilöillä, joita on vielä 68.

Virustyypitysten tulokset eivät ole vielä selvillä. Tämän ryppään tartunnat ovat koronapandemia-ajan ensimmäiset tartunnat Hyrynsalmen kunnan asukkailla.

– Karanteenissa olevien määrä on sitä luokkaa, että positiivisten osuus vielä kasvaa, mutta tilanne on varsin hallussa. Kontaktit on selvillä ja mikäli ohjeita noudatetaan, niin parempaan päin mennään, Koukkari toteaa.

Myös ilmaantuvuus on nousussa. Se on tällä hetkellä 22,2 (per 100 000 asukasta / 14vrk).

Hyrynsalmen kunnanjohtaja Heimo Keränen kertoo, että etäopetukseen siirtynyt luokka jatkaa etänä 3.6. saakka. Hyrynsalmelaisia on jäänyt myös omaehtoiseen karanteeniin, joten vanhemmat joutuvat järjestämään opetuksen sen ajaksi. Julkiset palvelut Hyrynsalmella ovat auki normaalisti.

– Varhaiskasvatus toimii tällä hetkellä puolella teholla. Arvio on, että tässä tilanteessa ollaan kiinni kesäkuun puoliväliin saakka. Muuten eletään normaalisti, Keränen kertoo.

Sote kehottaa jatkamaan ohjeiden mukaisia varotoimia sekä hakeutumaan koronatestiin matalalla kynnyksellä. Testaukset ajanvarauksella terveysasemilla arkipäivisin sekä päivittäin KAKS:n koronatestausasemalla (puh. 040 165 0020).

THL:n mukaan Suomessa on tänään raportoitu 259 uutta koronavirustartuntaa.

Kainuun sote avaa uusia rokotusaikoja avataan kesäkuulle, mutta jos rokotteita kohdennetaan Suomessa uudelleen tautitilanteen mukaan, voi se vaikuttaa hidastavasti seuraaviin rokoteryhmiin.

Koronarokotustodistukset jatkossa Kanta-palvelussa

Suomen kansallinen koronarokotustodistus on saatavilla Kanta-verkkopalvelussa 26.5.alkaen. Kainuulaiset pääsevät kirjautumaan palveluun suoraan Omasoten kautta (omasote.kainuu.fi).

Rokotustodistukset tulevat kansalaisille näkyviin vaiheittain. Rokotustodistuksen päivittyminen Omakantaan voi kestää jonkin aikaa, koska rokotustietoja korjataan eri tietojärjestelmiin takautuvasti.

Kansallinen koronarokotustodistus on käytettävissä, kunnes EU:n yhteiset koronatodistukset tulevat käyttöön. Kaikki löytyvät jatkossa Kanta-palvelusta. Suomalaista koronarokotustodistusta voi käyttää rajanylitystilanteissa vain niissä EU-maissa, jotka hyväksyvät kansallisen todistuksen koronarokotuksista.

EU-maat voivat siis itse päättää, hyväksyvätkö ne kansallisen todistuksen rajanylitystilanteissa. Kansallisella koronarokotustodistuksella ei näin ollen pysty matkustamaan vapaasti koko EU:n alueella.

Yleisesti matkustamista on yhä syytä välttää, koska koronatilanne on huono useissa maissa. Lisäksi ennen matkalle lähtöä on tarkistettava huolella kohdemaan koronatilanne ja ennen paluumatkaa Suomen koronatilanne sekä koronaan liittyvä ohjeistus.