Kainuu

Pandemiapäällikkö: "Koronarokotetilanne on parempaan päin" – Nuorille on saatavilla aikoja hyvin

Julkaistu: 5.8.2021 klo 6:30

Aikoja saa nyt varattua hyvin. Seuraavaksi suunnittelussa on rokotukset 12–15-vuotiaille perusterveille ja pop up -piste. Yhtenäistä riittävän rokotekattavuuden määritelmää on hankala määrittää, koska virus muuntuu.