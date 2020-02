Papin pojasta koomikoksi(kin) – Ville Kormilainen selvitti, miksi pieru naurattaa talvisodassa ja vuonna 2020

Millaista on kasvaa papin poikana pikkupaikkakunnalla Kainuussa? Muun muassa tästä tarinoi suomussalmelaislähtöinen Ville Kormilainen stand up -lavoilla.

Toimittajana ja media-alan ammattilaisena tunnettu Kormilainen toimii yhtenä stand up -koomikko Tomi Haustolan lämmittelijöistä. Naurun Tasapaino ja Noin Viikon Studio -ohjelmista tutuksi tullut Haustola kiertää esiintymislavoja 10-vuotisen taitelijauransa kunniaksi Anteeksi, saanko kapinoida -sooloesityksellä.

Ville Kormilainen , 39, on seurannut suomalaista ja kansainvälistä stand upia jo 2000-luvun alkumetreiltä. Lopulta laji alkoi kiehtoa siinä määrin, että pari vuotta sitten hän kysyi eräältä koomikkoystävältään, pitäisikö itsekin osallistua stand up -kurssille vai astua suoraan lavalle.

"Hän sanoi, että mene kurssille, joten nousin suoraan lavalle", Kormilainen nauraa.

"Innostuin heti. Stand up on ollut ihan parasta puuhaa eka keikasta lähtien."

Kormilaista kiehtoo sekä stand upin hauskuus että haastavuus. Naurun arvoitus viehättää. Se, mikä saa yleisön nauramaan. Tähän mennessä Kormilainen on ollut naurun perässä jo 150 omalla stand up -keikallaan.

Haustolan lämmittelijänä Kormilainen lupaa raottaa yleisölle hieman sukututkimuksistaan.

"Sieltä selvisi esimerkiksi, miksi pieru naurattaa sekä talvisodassa että vuonna 2020."

Stand up on Kormilaiselle harrastus, leipätyötään hän tekee yksikön vetäjänä viestintätoimisto Tekirissä. Aiemmin hän on ollut päätoimittajana Suosikki-lehdessä, Koululaisessa, Lemmikissä, Villivarsassa ja Tom & Jerryssä. Toimittajanuransa Kormilainen aloitti nuorena miehenä heti armeijan jälkeen 7 päivää -lehdessä. Lisäksi hän on työskennellyt Universal Music Finlandin markkinointijohtajana. Youtubessa Kormilainen seikkailee Esko Mörkö -nimellä.

Ja se pappi, hänhän on Risto Kormilainen .

Tomi Haustola.

Entä mitä Anteeksi, saanko kapinoida -illan päätähti Tomi Haustola tietää Kajaanista?

"Yhdeksän vuotta sitten eksyin ensimmäistä kertaa elämässäni luotikujalle. Ja sen jälkeen ajattelin, että mun täytyy alkaa käymään enemmän salilla. Plus kaikki kajaanilaiset vaikutti siellä saakelin rennoilta suhteessa ympäristöön, vähän kuin saluunapianisteilta, jotka jatkavat vaan soittoa, vaikka tappelu on vieressä", Haustola paljastaa sähköpostiviestissä.

Haustolan markkinointitiimin mukaan koomikko paljastaa 10-taiteilijajuhlapuheessaan, että "pienet asiat eivät ehkä olekaan parhaita, sosiaalinen media on myrkkyä ja onnellisuuskin lähinnä makuasia".

Haustola improvisoi ja tarjoaa esiintymisessään "vekkulimaista lämpöä miehekkään varmalla otteella". Aivan kuten miehen ulkonäkökin lupaa.

Sen sijaan kiroilua tai tuhmia juttuja Haustolan keikalla ei kuulla.

"Lavalla Tomi on nimittäin puhdas kuin ensilumi harvinaisen muumimukin sisäpinnalla."

Tomi Haustolan 10-vuotisjuhlashow Anteeksi, saanko kapinoida 6.2. klo 19 Kuhmo-talossa Kuhmossa ja 7.2. klo 19 Kaukametsässä Kajaanissa.

Lavalla nähdään myös Vuoden tulokas -finalisti Antti Akonniemi, Jari Eskelinen sekä Ville Kormilainen.