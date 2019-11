Pasi Kovalainen jatkaa pelaamista omaan pussiinsa Sipoon herttuana

Sipoon herttua

★★★★ Onneksi kuntavaalit eivät ole ihan vielä, niin likaisen kuva Sipoon herttua antaa päätöksenteosta liikemies Pasi Kovalaisen kotikunnassa. Sulle-mulle-jakoa käyvät etenkin Kovalainen ( Kari Hietalahti ) ja kunnanjohtaja Pirkko Haavisto ( Miitta Sorvali ).

Molemmat ovat hyytävän lipeviä rooleissaan.

Kari Hietalahti on Pasi Kovalaisena ulkoisesti vähän nallemainen, mutta sisäisesti jäätävä. Hän on itsekeskeinen ja ahne, eikä näe kuin omat tarpeensa ja halunsa.

Onneksi musta huumori keventää menoa.

Käsikirjoituksen Sipoon herttuaan on tehnyt Atte Järvinen , joka käsittelee samantyyppistä miestä myös Sunnuntailounaassa .

Hietalahti on tehnyt viime vuosina monenlaisia televisiosarjarooleja, muun muassa hän on Robassa ylikonstaapeli Arto Mäkelä. Aivan toisenlainen hahmo Hietalahti on Jarina lapsille tarkoitetuissa Jarissa ja Karissa sekä Jarin ja Karin kesälomassa .

Miitta Sorvali on nähty muun muassa Yle Leaksissa ja Kaikki äitini, kaikki tyttäreni -teatterikiertueella eri puolilla Suomea.

Komediasarjan toisen kauden ohjaaja on Antti Heikki Pesonen . Ensimmäiseltä kaudelta tutut henkilöt ovat mukana: Salla Rusi ( Pirjo Heikkilä ), Kalle Mahonen ( Riku Nieminen ), Jaana Kovalainen ( Mari Perankoski ) ja Tapani Maskula ( Ville Myllyrinne ).

Sarja alkaa sen luonnetta kuvaavasti. Kovalainen on juristinsa Jani Gustafssonin ( Pekka Strang ) kanssa venäläisten pieksettävänä. Kovalainen huutaa ja haukkuu, Gustafsson uikuttaa.

Sipoon herttuan jaksot 1 – 4 julkaistaan Elisa Viihteen Aitio-suoratoistopalvelussa tänään keskiviikkona, jaksot 5 – 8 viikon kuluttua keskiviikkona 20.11.

Elisa Viihde keskiviikkona 13.11.

