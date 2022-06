Barry

HBO

***** Ihmisellä on todennäköisesti vain yksi elämä. On siis syytä miettiä, mihin sitä tuhlaa. Bill Haderin ja Alec Bergin mustassa komediasarjassa varsin pätevä palkkamurhaaja Barry oivasi, että on vain ajautunut tylyyn työhönsä. Täysin toisenlainen, kiehtova maailma avautui, kun tämä osui keikallaan teatteriharjoituksiin.

Hader on roolissaan suvereeni yhdistelmä kankeata reppanaa ja tiukan toiminnan miestä. Kolmannella kaudella tasapainoilu absurdin komedian, toimintajännärin ja inhimillisen alakulon välillä jatkuu entistä herkullisemmin.

Jälkimmäinen puoli on esillä aiempaakin vahvemmin, kun myös Anthony Carriganin hiusrajaa myöten kutkuttava tsetseenikonna Noho Hank kipuilee amerikkalaista unelmaa tavoitellessaan. Henry Winkler , Onnen päivien ikimuistoinen Fonzie, hellyttää yhä draamaopettaja Gene Cousineauna. (USA 2022)

Homefront

Hero klo 21.00

*** Sylvester Stallone kirjoitti tunteilua ja romuluista toimintaa yhdistelevän jännärin, jossa konkarikyttä Jason Statham joutuu reagoimaan koulukiusaajan ja huumediilerin ( James Franco ) öykkäröintiin. (USA 2013)

Kapteeni Corellin mandoliini

Frii klo 21.00

*** Nicolas Cagella on kieltämättä italialaisia sukujuuria, mutta rooli sikäläisenä upseerina on vähän kaukaa haettu. Espanjalainen Penélope Cruz on vielä vähemmän kreikkalainen neito. Entä oliko toinen maailmansota oikeasti enimmäkseen leppoisaa aikaa? Jos katsoja pystyy noista aineksista paistetun musakan nielemään, lämmittää John Maddenin elokuva ihan kivasti.

Mandoliinin heläykset, kaskaiden siritys ja monet pitkät katseet yhdistävät hetkeksi italialaisia miehittäjiä ja Kefalonian saaren ylpeitä kreikkalaisia – tai ainakin joitakuita heistä. Välimerellinen sotaromanssi pohjautuu Louis de Bernièresin romaaniin. (Ranska/Britannia 2001)

Pekka Eronen