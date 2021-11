Patonkilänkkäri säästelee tehoja – perjantai-iltana televisiossa nähdään ranskalainen viritys lännenelokuvasta

Haudat vailla nimeä

★★★Jos 1960-luvun italialaiset lännenelokuvat ovat "spagettilänkkäreitä", mitä saman ajan ranskalaiset viritelmät sitten ovat? "Patonkilänkkäreitä"? Hieman niukempaa ja hallitusti kuivakkaampaa onkin meno Robert Hosseinin ohjaamassa perustarinassa, jota suosituista Angelika -elokuvista tutut Michèle Mercier ja Hossein tähdittävät. Rikkaan karjanomistajan pojat lynkkaavat lammasfarmari Benin kotipihalleen. Leski Maria jää hautaa kaivamaan, mutta ei suostu kuoppaamaan kostonjanoaan. Pyssysankari Manuel, mies Marian menneisyydestä, suostuu auttelemaan. Totta kai hökkelikaupungin kadulla tuijotetaan lopuksi tiukasti silmästä silmään, ja tunnussävel kajahtaa dramaattisesti. Ihmekös tuo, kun sen kajauttaa tyyliniekka Scott Walker . (Ranska/Italia 1969)

Bangkok Dangerous

★★ Danny ja Oxide Pang saivat debyyttielokuvansa uusintaversioon tähdeksi Nicolas Cagen . Työhönsä kyllästyneen palkkamurhaajan kliseinen hahmo ja tavanomainen toimintamäiske saavatkin hänestä sentään hitusen persoonallisuutta. Tämä vaarallinen Thaimaa ei näytä turistiparatiisilta. (USA 2008)

Elämää kuoleman jälkeen

★★★★ Pappi sanoo, että suru pitää kantaa kotoa pois hiljalleen. Kourallinen kerrallaan. Se ei oikein onnistu Nisseltä ( Peik Stenberg ), joka ei ole päästänyt surua edes taloon. Klaus Härön draamakomediassa liikutaan Porvoon ruotsinkielisellä maaseudulla, mutta Nisse on tuttua tyyppiä koko maassa. Vanha jäärä tietää, kuinka asiat kuuluu hoitaa, eikä suostu lotkauttamaan korvaansa kanssaihmisille. Tuore leski karauttelee vihreällä pakullaan pitkin kyliä, omia tunteitaan karkuun. Siinä on aikuisella pojalla Stefanilla ( Martin Paul ) kestämistä. Kevyt elokuva raskaista ajoista pohjautuu Härön omiin kokemuksiin. Se on helppo uskoa. (Suomi 2020)

Pekka Eronen