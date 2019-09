Pedofiilit haluavat suoria nettilähetyksiä - MOT-dokumentti kertoo rajua faktaa Filippiineiltä

MOT: Pedofiilin suora lähetys

★★★ Rukoilen, että he ymmärtäisivät tekevänsä väärin. Pyydän että he lopettaisivat, koska he satuttavat meitä, sanoo 12-vuotias filippiiniläinen Karen hiljaa.

Hän on yksi tuhansista, tai jopa kymmenistä tuhansista, filippiiniläislapsista, joita käytetään hyväksi nettilivelähetyksissä. Nyt Karen asuu lastenkodissa, jossa hän saa käydä koulua.

KRP:lle kymmeniä vihjeitä päivässä

Pohjoismaalaiset miehet ostavat lasten seksuaalista hyväksikäyttöä suorina nettilähetyksinä. He seuraavat esityksiä reaaliajassa kodeissaan, virkavallalta piilossa. Psykologi selvittää ohjelmassa ilmiötä mielenkiintoisesti.

Näitä lähetyksiä tilataan myös Suomesta. KRP:lle tulee joka päivä kymmeniä vihjeitä seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Määrä on kasvanut. Vihjeitä on haastava tutkia, eikä livelähetyksestä jää tallennetta.

Ohjelmassa näytetyn nettikeskustelun mukaan eräskin pohjoismaalainen mies maksoi 16 euroa, jotta filippiiniläinen lapsi riisuutuu kameran edessä.

Tulevaisuudennäkymät ovat synkät

Ohjelmassa haastatellaan naista, joka on kaupannut verkossa sekä omia että sukulaistensa lapsia. Vankilassa hän itkee: "On niin vaikeaa, kun ei ole rahaa ruokaan. Tytöt ovat halunneet auttaa minua". Nyt lapset on otettu huostaan, eikä äiti saa tavata heitä.

Kaikin puolin lohduton tilanne.

Filippiineillä on valtavasti köyhiä lapsia, ja netti on saatavilla helposti, myös slummeissa. Filippiiniläiset puhuvat hyvää englantia ja ovat tottuneet käyttämään kansainvälisten rahansiirtofirmojen palveluita.

Kansainvälistä yhteistyötä tarvitaan, vaikkei se aina toimi tehokkaimmalla mahdollisella tavalla.

Tulevaisuudennäkymät ovat vieläkin synkemmät. Mitä tapahtuu, kun Afrikan köyhimmätkin maat saavat toimivat 5G-verkot?

Miehet ostavat lasten hyväksikäyttöä suorina nettilähetyksinä.

