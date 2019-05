Pelataan vaan, voitetaan vaan

Pelataan vaan. Se on ollut Suomen jääkiekkomaajoukkueen teema MM-kisoissa, eikä se muutu, kun Suomi sunnuntaina tavoittelee maailmanmestaruutta. Paitsi että pelaamisen lisäksi tarkoitus on voittaa vaan, kun MM-finaalissa vastaan tulee joko Tshekki tai Kanada.

- Pelataan vaan. Meillä on teemana, että pelataan vaan, ja huomenna voitetaan vaan, päävalmentaja Jukka Jalonen sanoi sen jälkeen, kun Suomi oli lyönyt Venäjän MM-välierässä 1-0.

Ottelun ainoan maalin lapioi paluukiekosta kolmannen erän puolivälissä Marko Anttila, joka teki Suomen jatkoajalle pelastaneen tasoituksen puolivälierässä Ruotsia vastaan. Sitä ennen Suomen kapteeni oli tahkonnut seitsemän ottelua ilman maaleja.

- Taisi olla taidon puutetta. Nyt on mennyt kaksi tuollaista pomppua sisään, hyvä niin, Anttila kuittasi maalinsa.

Jalonen kertoi, että Anttila oli itsestään selvä valinta MM-joukkueen kapteeniksi.

- On se aika uskomaton juttu tosiaan, että näin on käynyt. Kaikki rakastaa "Stretchiä", se on niin empaattinen pelaaja. Ja se tarina, mistä hän on tullut, joka vuosi kehittynyt kovan työn ansiosta. Kyllä Mörköä Suomen kansa rakastaa tällä hetkellä, päävalmentaja sanoi.

"Hän tiesi"

Venäjän jääkiekkomaajoukkue on usein tulkittu kurkistusaukoksi idän jättiläisen yhteiskuntajärjestelmään. MM-välierän ensimmäisellä kymmenminuuttisella Venäjän NHL- ja KHL-pelaajista koottu tähdistö esitti kommunismin jälkeisen ajan jääkiekkonsa huonoimpia puolia, taitavien ja upporikkaiden mutta ailahtelevien oligarkkien yksityisyrittämistä, turhia jäähyjä ja keskusteluja tuomarien kanssa, haluttomuutta tehdä töitä ilman kiekkoa ja haluttomuutta pelata yksinkertaisesti silloin, kun se olisi paras ratkaisu.

Huonon alun jälkeen Venäjä alkoi pyörittää peliä kuin teholinkousohjelmaa, mutta jääkiekossa hyökkääjä useimmiten epäonnistuu, koska se, mitä hän yrittää, on niin vaikeaa.

Tuloksettomaksi Venäjän maalintekoyritykset teki viimeistään Suomen maalivahti Kevin Lankinen. Hänen 32 torjuntansa joukossa oli todellisia huippupaikkoja, kuten Jevgeni Dadonovin aivan maalin edestä ylivoimalla kolmannen erän puolimaissa laukoma veto, jonka jälkeen Dadonov taivutti turhautuneen yläkehonsa kohti taivaita.

Kun ottelu oli ohi, Suomen luukkuvahti Jussi Olkinuora luisteli Lankisen eteen ja kumarsi.

- Ei tarvinnut sanoa mitään. Hän tiesi, mä tiesin, kaikki tiesi, Olkinuora kertoi.

"Kaikki pitävät hauskaa"

Lankinen itse jakoi kiitosta puolustukselle, joka suuren osan ajasta sai pidettyä Venäjän pois parhaalta maalintekosektorilta.

- Nollapeli välierässä on kova juttu, mutta se vaatii hienon joukkue-esityksen, Lankinen sanoi.

Lankinen debytoi miesten maajoukkueessa vasta MM-kisojen alla, mutta MM-kisoissa hän on ollut Suomen ykkösmaalivahti. Venäjää vastaan hän pysäytti jo ensimmäisessä erässä kaksi laukausta maskillaan.

- Ihan tarpeeksi (tuli päähän). Muutaman kerran kolahti, mutta toisaalta sillä ei ole mitään merkitystä, mihin se osuu, kunhan se osuu.

Toinen Lankisen kohokohdista oli Aleksandr Ovetshkinin vedon pysäytys ensimmäisessä erässä.

- Totta kai se oli yksi oman pelin kohokohdista, mutta oli siinä paljon muutakin hyvää. Tuntuu, että meillä on hyvä flow tässä joukkueessa, kaikki pitävät hauskaa ja pystyvät rennosti laittamaan kaiken peliin. Ja vielä se, että Marko pisti kiekon pussiin. Oli hienoa nähdä, että oikea äijä osui, Lankinen hymyili.