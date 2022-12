Pele oli kauniin pelin tahdikas sielu – torstaina kuollut jalkapallolegenda juhli kolmea maailmanmestaruutta ja viimeisteli valtavan määrän maaleja.

On makuasia, kuka on kaikkien aikojen paras jalkapalloilija, mutta lukemattomilla listoilla suurimmaksi nousee Edson Arantes do Nascimento eli Pele.

– Hän oli aikakautensa suurin pelaaja ehdottomasti, arvioi Suomen miesten jalkapallomaajoukkueen entinen päävalmentaja Antti Muurinen.

…